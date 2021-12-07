Заштатная «Флорида» идет по чемпионскому пути. Команду не сразили секс-скандал с тренером и потеря ведущего игрока

В ближайшие несколько лет «Пантеры» — претендент на Кубок Стэнли. И дело не только в возрождении Сергея Бобровского.

Колоссальный запас прочности

В случае если вам подвернется возможность посмотреть матчи с участием «Флориды», то категорически советую ее не упускать. О потраченном времени вряд ли будете сожалеть. Зрелищнее команды в лиге сейчас точно нет. На одну ступень можно поставить только «Колорадо», где-то рядом «Каролина» и «Торонто».

Мощное выступление «Пантерс» на старте сезона было ожидаемым событием, если временно забыть о двух важных факторах. Первый — в конце октября свой пост из-за сексуального скандала десятилетней давности в «Чикаго» покинул главный тренер Джоэль Кенневилль. Второй — капитан команды, один из лучших центрфорвардов Барков в середине ноября получил травму колена в столкновении с защитником «Айлендерс» Мэйфилдом, сейчас тренируется по индивидуальной программе и вернется в строй только через несколько дней. Периодически выбывают из строя важные игроки команды типа Беннетта, Дюклера, Форслинга. Эти крупные сложности не становятся критичными, поскольку запас прочности у нынешней «Флориды» колоссальный. Оперативное решение разного рода проблем — от тренерских до игровых — стало фирменной чертой «Пантерс» в нынешнем сезоне. Сюда можно легко отнести совсем свежие «камбеки» с «Баффало» (7:4 с 0:3 и 1:4) и «Вашингтоном» (5:4 с 1:4 после двух периодов). Применительно к команде, которая забила больше всех в лиге (92 шайбы — 3,83 в среднем за матч), эти слегка безумные дела воспринимаются нормально. Очевидно, что плей-офф надо действовать надежнее и рациональнее. Найти баланс в игре — основная задача на оставшуюся часть регулярного чемпионата.

Идет по пути «Чикаго» начала 2010-х

Увидеть в нынешней «Флориде» реального претендента на титул сложно, учитывая не только вышеперечисленные пункты, но и убийственный факт. В последний раз «Пантеры» выигрывали серию в плей-офф в далеком 1996 году, когда в первый и последний раз дошли до финала Кубка Стэнли. Поверить в южан сложнее, чем в их конкурентов по Атлантическому дивизиону — «Торонто» и «Тампу». Но можно попробовать.

«Флорида» находится на восходящей стадии своего развития. Уже в минувшем сезоне, который прошел внутри одного дивизиона, было заметно, насколько «Пантерс» стали сильнее. Приход на пост генерального менеджера бывшего агента Билла Зито, успешно работавшего в «Коламбусе», в корне изменил подход к концепции строительства команды. «Пантеры» перестали быть секцией мягких игрушек, легко расставшись с техничным защитником Яндлом, забивными нападающими Хоффманом и Дадоновым. Команда обросла мускулами, улучшилась глубина состава, и со временем стабилизировалась вратарская линия. Например, по силовым приемам «Флорида», умеющая и любящая играть с контролем шайбы, идет на седьмом месте в лиге.

Все необходимые составляющие для кубкового фундамента в наличии имеются — сильнейшая линейка разноплановых центров (Барков, Беннетт, Лунделл, Торнтон), опасные и результатные крайние (Юбердо, Дюклер, Верхаге, Хорнквист), отличные пары защитников (Экблад-Уигар, Карлссон-Монтур, Гудас-Форслинг), голодная молодежь (Типпетт, Луостаринен), адекватный дуэт вратарей (опытный Бобровский и начинающий Найт).

Смущает только фигура главного тренера Эндрю Брюнетта, вынужденно оказавшегося на своем посту. Мужик он уважаемый и жизнерадостный. Но опыта самостоятельной работы у него нет от слова «совсем». Даже на уровне ниже НХЛ. Перед глазами есть случай с Крэйглм Беруби, который сходу выиграл Кубок Стэнли, возглавив три года назад «Сент-Луис» посредине сезона. История больше кажется исключением из правил, чем зарождением популярной тенденции. Складывается впечатление, что официально отстраненный от дел Кенневилль управляет командой на расстоянии либо команда движется вперед по инерции. Она во многом напоминает его «Чикаго», выигравший три Кубка Стэнли. Даже лидеры нападения Барков и Юбердо вызывают прямые ассоциации с лидерами «Блэкхокс» пикового времени — Тэйвзом и Кейном. Защита тоже чем-то похожа, а впереди не хватает только аналога Хоссы. Буду пристрастен — тот «Чикаго» был самой зрелищной командой последних 10-15 лет. Сейчас «Флорида» идет по тому же пути.

Бобровский снова хорош

В качестве доминанты в ее действиях стоит выделить темповую игру, быстрый переход из обороны в атаку, а также агрессивные действия в средней зоне и при потерях шайбы. По данным сайта moneypuck.com, игроки «Пантерс» на данный момент совершили 225 отборов — это лучший показатель в лиге. У идущего вторым «Торонто», который провел на два матча больше, их лишь 201, а у седьмого «Коламбуса» — всего 141. Эти цифры свидетельствуют о хорошем физическом состоянии команды, способной поддерживать высокие скорости за счет активности всех троек. Вписался неплохо в состав и бывший форвард ЦСКА Мамин, крепко цепляющийся за основной состав (3 гола в 9 играх) после подъема из АХЛ.

Велик соблазн с головой погрузиться в статистику и внезапно найти ключ к успеху «Флориды» в действиях специальных бригад. Совершенно не случай «Эдмонтона» с его фантастическим показателем реализации большинства (34,3 процента и первое место в лиге). У «Пантерс» он составляет лишь 19,4 процента (16-е место). Меньшинство даже хуже — только 17-е (81,9 процента). Это не мешает команде идти в лидерах и правильно оценивать действия в равных составах. Больше южан (61 шайба) в формате «пять на пять» забивают только «Вашингтон» (65) и «Миннесота» (63).

Важным фактором командного прогресса стала игра Бобровского — небо и земля по сравнению с его текущим и двумя прошлыми сезонами за «Флориду». К своему статусу топ-вратаря лиги россиянин еще не вернулся, хотя, отталкиваясь от показателей, близок к этому — 11 побед в 16 матчах, 92 процента отраженных бросков (на 1,4 процента выше, чем в минувшем чемпионате) и коэффициент надежности 2,41 (2,91 — в прошлом году, 3,23 — в позапрошлом). Еще больше радует глаз дополнительный показатель, который можно найти на moneypuck.com — количество предотвращенных голов в свои ворота по сравнению с другими вратарями лиги. Бобровский идет на третьем месте (13,1), впереди только Кэмпбелл из «Торонто» (16,8) и Шестеркин из «Рейнджерс» (14,9). С учетом активного и местами рискованного стиля игры «Пантерс» цифры почти выдающиеся. Год назад он был только 74-м (-8,1)!

На данном отрезке времени «Флорида» может обаять любого. Что будет с ней весной — другая история. Но если команде удастся сохранить свои лучшие козыри до апреля, то без колебания запишу ее в претенденты на титул.