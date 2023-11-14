Макдэвид наконец-то прервал черную серию. Пострадал Сорокин, который, кажется, не в форме

«Эдмонтон» обыграл «Айлендерс»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Барзал — 3 (Хорват, Пулок), 0:40 — 0:1. Драйзайтль — 6 (Нерс), 14:17 — 1:1. Хаймэн — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 47:35 — 2:1. Макдэвид — 3 (бол., Драйзайтль), 49:33 — 3:1. Кейн — 4 (мен., п.в., Драйзайтль), 57:33 — 4:1.

Вратари: Скиннер — Сорокин (57:21 — 57:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (7+6+19) — 33 (11+9+13).

Наши: — - Романов (23.07/2/+1).

14 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Перед стартом сезона «Эдмонтон» считался, пожалуй, главным претендентом на Кубок Стэнли. Но, как это часто бывает, ожидания оказались проблемами фанатов «Ойлерз».

Канадский клуб начал регулярку с разгромных 1:8 от «Ванкувера», а в первых семи матчах одержал лишь одну победу. Окончательно чаша терпения руководства «Эдмонтона» лопнула после поражения от «Сан-Хосе», и главный тренер клуба Джей Вудкрофт лишился своего поста.

«Не ожидал, что это произойдет. Мне нравилось играть за «Вуди». Я проснулся от сообщения о его увольнении, как, вероятно, и многие из вас, ребята. Наша игра недостаточно хороша. Я первый в этом списке», — говорил Коннор Макдэвид.

Новым тренером назначили Криса Кноблауха, под руководством которого канадец играл в юниорской лиге Канады. При этом в разговоре с журналистами Коннор утверждал, что не влиял на назначение специалиста.

Игра Макдэвида на старте действительно не впечатляет. Инопланетянин, который приучил всех к чудесам на льду, после первых 11 матчей не вписывался в график «очко за игру». Более того, перед матчем с «Айлендерс» Макдэвид не мог забросить в 8 матчах подряд.

Не в лучшем состоянии к матчу с «Эдмонтоном» подходили и «Айлендерс». Серия без побед команды из Нью-Йорка насчитывала 4 матча. Причем в каждой из игр «Айлендерс», которые славились игрой от обороны, пропускали не менее 4 шайб.

Первый гол в матче случился уже на 40-й секунде. «Айлендерс» накрыли соперника при выходе из зоны, Бо Хорват нашел свободного Мэтью Барзала, и тот броском в касание прошил Стюарта Скиннера.

После этого шла равная игра практически без опасных моментов. Но индивидуальное мастерство может зарешать в любой момент, особенно когда у тебя в команде такие игроки, как Макдэвид и Драйзайтль.

За 5 минут до конца первого периода немец свободно вошел в зону, переложил шайбу на крюк и отправил ее в дальний угол. Шансов спасти команду у Сорокина практически не было.

Во втором периоде «Айлендерс» были интереснее соперника в атаке, но никаких дивидендов от преимущества извлечь не смогли. Исход матча решило большинство. Команда из Нью-Йорка дважды удалилась в третьем периоде, а Макдэвид такое не прощает. Сначала Коннор скинул шайбу на пятак, где ее по-бейсбольному в ворота Сорокина отправил Зак Хайман.

Уже через две минуты российского вратаря прошил сам Макдэвид. Даже с многочисленных повторов не совсем понятно, откуда у Сорокина вывалилась шайба. Этот гол стал для канадца всего третьим в этом сезоне.

Окончательный счет установил Эвандер Кейн, отправивший шайбу в пустые ворота. После пяти поражений подряд «Айлендерс» отстают от зоны плей-офф на 3 очка. Но волновать руководство клуба должна форма Ильи Сорокина, который в девяти матчах одержал лишь три победы, а процент отраженных бросков у него ниже отметки в 91%. В то же время у Семена Варламова две победы в пяти матчах и 94% отраженных бросков.

«Эдмонтон» же по-прежнему занимает предпоследнее место в конференции. От заветного восьмого места команду отделяет 6 очков.