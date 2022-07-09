«Каролина» задрафтовала четырех россиян! Клуб НХЛ наплевал на все стереотипы

Итоги драфта.

Незадолго до старта очередного драфта НХЛ мы были вынуждены гадать, отпугнет ли энхаэловских менеджеров от выбора российских юниоров ситуация в мире и «дело Ивана Федотова». От инсайдеров по ту сторону океана то и дело доносилась информация о том, что клубные боссы из-за возможных репутационных последствий побаиваются смотреть в сторону наших парней и при прочих равных будут делать ставку на игроков с «правильным» паспортом. Однако, как оказалось, некоторые клубы плевать хотели на чьи-либо предрассудки и истеричные вопли отдельных граждан, пытавшихся смешать политику со спортом.

Иначе как объяснить тот факт, что «Каролина» во второй день работы ярмарки талантов задрафтовала сразу четырех россиян (Глеба Трикозова, Александра Перевалова, Владимира Грудинина и Александра Пелевина) и продолжила реализацию программы по русификации клубной системы, которую босс «Харрикейнз» Дон Уоддел принял после появления в клубе Андрея Свечникова? Только вдумайтесь: прямо сейчас «Ураганы» владеют правами сразу на 11 игроков с российским паспортом. Как тут не пошутить про то, что теперь клуб из Роли обязан платить зарплату своим хоккеистам в рублях или ввести обязательные курсы русского языка? Разумеется, до основы доберутся далеко не все. Но тут важен сам факт — клуб во время селекции руководствуется исключительно собственными убеждениями, а не навязанной извне повесткой.

По сути, Уоддел и его ассистенты просто забили и на пресловутый «русский фактор», и на возню с несостоявшимся голкипером «Филадельфии». Хотя тема с той же армией логично интересовала скаутов во время финальных собеседований. Например, Данила Юров в интервью «СЭ» признался, что ему задавали вопросы относительно его потенциального призыва. Но разговор на эту тему ограничился всего одним коротким вопросом, получив ответ на который Билл Герин мгновенно успокоился.

Все россияне на драфте НХЛ-2022.

Крайне радует, что у «Каролины» в этой ситуации оказались единомышленники вроде Кайла Дубаса из «Торонто», который публично заявил о необходимости оценивать пацанов из России только исходя из их игровых качеств. Причем свои слова он подтвердил еще и делом, потратив пик пятого раунда на магнитогорца Никиту Гребенкина.

Не побоялась выбрать хоккеистов с российской пропиской в общей сложности ровно половина клубов НХЛ. Однако доподлинно неизвестно, сколько из оставшихся 16 клубов прошли мимо граждан РФ именно по хоккейным причинам. Не стали драфтовать парней ни «Филадельфия», ни «Виннипег, ни «Монреаль». А ведь именно эти команды назывались в числе тех, кто заведомо будет игнорировать россиян по политическим причинам. Но вряд ли кто-то из менеджеров собирается педалировать эту тему и объяснять свое решение. Как бы то ни было, куда более важен другой момент — бизнес в НХЛ так и остался бизнесом. И это не может не радовать.