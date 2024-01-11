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Сегодня, 08:15

«Миннесота» не справляется без Капризова. Команда русской звезды не попадет в плей-офф?

«Миннесота» без Капризова проиграла «Далласу»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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«Даллас» обыграл «Миннесоту».
Фото USA Today Sports
«Дикарей» разгромили в Далласе.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Миннесота» — 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)
Голы: Павелски — 16, 16:45 — 1:0. Дюшен — 12 (Сутер, Лундквист), 24:28 — 2:0. Хинтц — 17 (Марчмент, Линделл), 34:59 — 3:0. Болди — 14 (Фэйбер, Эрикссон Эк), 44:22 — 3:1. Робертсон — 15 (Линделл), 48:05 — 4:1. Лундквист — 1 (Факса), 49:26 — 5:1. Хартман — 12 (бол., Зуккарелло, Болди), 51:03 — 5:2. Сегин — 16 (Марчмент), 56:10 — 6:2. Стил — 4 (Линделл, Смит), 58:17 — 7:2.
Вратари: Уэджвуд — Валльстедт.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (8+16+10) — 23 (6+3+14).
Наши: Дадонов (14.12/1/+1) — -.
Даллас. American Airlines Center.

Неутешительные результаты на старте регулярки подтолкнули руководство «Миннесоты» к жестким мерам. Семь поражений подряд в ноябре подытожили время Дина Эвасона в клубе. Главного тренера уволили вместе с ассистентом Бобом Вудсом.

Эвасона сменил бывший наставник «Нэшвилла», «Нью-Джерси» и сборной США на чемпионате мира Джон Хайнс. На короткой дистанции рокировка подействовала. Прежде всего, как видится, на уровне психологии. В первый месяц после назначения Хайнса «Уайлд» выдали впечатляющий отрезок, который включил в себя две четырехматчевые победные серии. Однако с конца декабря «Миннесоту» снова накрыл кризис, а травма Кирилла Капризова только осложнила положение.

Неудачный отрезок начался именно с матча против «Виннипега», когда российский лидер «Дикарей» досрочно покинул лед из-за повреждения, получив два удара клюшкой в поясницу от защитника «Джетс» Брендена Диллона. Потеря ведущего форварда отразится на любой команде. На «Миннесоте» она сказалась особенно сильно, ведь влияние Капризова на игру в атаке очень велико. Показательно, что лишь в одном из шести матчей без Кирилла «Уайлд» забросили больше двух шайб. Пострадал «Коламбус» (4:3 ОТ) — пока эта единственная победная игра в январе. Шансы на выход в плей-офф тают с каждым поражением.

Валерий Ничушкин (справа) и&nbsp;Микко Рантанен. НХЛ: «Даллас» разгромил «Миннесоту», «Колорадо» — «Вегас». Результаты матчей 11 января

Несладко «Миннесоте» пришлось в двух спаренных матчах с «Далласом». Прямой конкурент по Центральному дивизиону не оставил команде Хайнса ни шанса. 9 января «Уайлд» дома получили разгром под ноль, пропустив четыре шайбы. В ответной встрече «Старз» еще сильнее поиздевались над обескровленным соперником. Оптимистичное начало матча (после первого периода «Миннесота» уступала только 0:1) развеялось за оставшиеся сорок минут.

Дебютирующий в НХЛ голкипер Йеспер Валльстедт получил семь шайб от «Далласа». А первый гол в лиге 21-летний швед пропустил от ветерана Джо Павелски — вот так в НХЛ работает смена поколений.

Партнеры не сильно помогали вратарю-новичку, то и дело оставляя Валльстедта на разрыв нападающим «Далласа». Не вижу большого смысла разбирать каждый гол. Достаточно отметить, что дебют Йеспера получился неудачным — команду он не выручил и пропустил пару легких шайб. Хотя вратарским поражение от «Старз» не назовешь. «Миннесота» включилась только в третьем периоде, когда Мэтт Болди и Райан Хартман отыграли два гола. Ничего больше «Даллас» сделать не позволил и в третий раз за сезон разгромил «Дикарей» (8:3, 4:0, 7:2).

Без Капризова нападение «Уайлд» заметно потускнело — это касается не только реализации, но и создания опасных моментов. Тренерам остается только надеяться на скорейшее возвращение россиянина в состав. Предварительно назывался срок восстановления около двух недель. Вдвойне неприятно, что «Миннесота» потеряла Кирилла, когда он набрал превосходную форму и шесть матчей подряд закончил с очками. Пока отставание от зоны плей-офф не такое значительное (лишь пять баллов до «Эдмонтона»), «Уайлд» нужно быстрее включаться в погоню. Иначе в межсезонье репрессии могут зайти дальше тренерского штаба.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Филадельфия 41 21 20 48
4 Айлендерс 40 18 22 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 42 20 22 45
5 Детройт 40 20 20 44
6 Монреаль 40 17 23 40
7 Баффало 41 17 24 38
8 Оттава 36 14 22 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 41 27 14 57
2 Вегас 41 23 18 51
3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 37 21 16 43
5 Сиэтл 40 17 23 43
6 Калгари 41 18 23 41
7 Анахайм 40 14 26 29
8 Сан-Хосе 41 9 32 21
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Филадельфия – Монреаль
 3 : 2 Б
11.01 03:30
Даллас – Миннесота
 7 : 2
11.01 06:00
Колорадо – Вегас
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

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Артемий Панарин

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Рейнджерс

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 37 31
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Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

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Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Нэшвилл

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