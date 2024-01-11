«Миннесота» не справляется без Капризова. Команда русской звезды не попадет в плей-офф?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Миннесота» — 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)
Голы: Павелски — 16, 16:45 — 1:0. Дюшен — 12 (Сутер, Лундквист), 24:28 — 2:0. Хинтц — 17 (Марчмент, Линделл), 34:59 — 3:0. Болди — 14 (Фэйбер, Эрикссон Эк), 44:22 — 3:1. Робертсон — 15 (Линделл), 48:05 — 4:1. Лундквист — 1 (Факса), 49:26 — 5:1. Хартман — 12 (бол., Зуккарелло, Болди), 51:03 — 5:2. Сегин — 16 (Марчмент), 56:10 — 6:2. Стил — 4 (Линделл, Смит), 58:17 — 7:2.
Вратари: Уэджвуд — Валльстедт.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (8+16+10) — 23 (6+3+14).
Наши: Дадонов (14.12/1/+1) — -.
Даллас. American Airlines Center.
Неутешительные результаты на старте регулярки подтолкнули руководство «Миннесоты» к жестким мерам. Семь поражений подряд в ноябре подытожили время Дина Эвасона в клубе. Главного тренера уволили вместе с ассистентом Бобом Вудсом.
Эвасона сменил бывший наставник «Нэшвилла», «Нью-Джерси» и сборной США на чемпионате мира Джон Хайнс. На короткой дистанции рокировка подействовала. Прежде всего, как видится, на уровне психологии. В первый месяц после назначения Хайнса «Уайлд» выдали впечатляющий отрезок, который включил в себя две четырехматчевые победные серии. Однако с конца декабря «Миннесоту» снова накрыл кризис, а травма Кирилла Капризова только осложнила положение.
Неудачный отрезок начался именно с матча против «Виннипега», когда российский лидер «Дикарей» досрочно покинул лед из-за повреждения, получив два удара клюшкой в поясницу от защитника «Джетс» Брендена Диллона. Потеря ведущего форварда отразится на любой команде. На «Миннесоте» она сказалась особенно сильно, ведь влияние Капризова на игру в атаке очень велико. Показательно, что лишь в одном из шести матчей без Кирилла «Уайлд» забросили больше двух шайб. Пострадал «Коламбус» (4:3 ОТ) — пока эта единственная победная игра в январе. Шансы на выход в плей-офф тают с каждым поражением.
Несладко «Миннесоте» пришлось в двух спаренных матчах с «Далласом». Прямой конкурент по Центральному дивизиону не оставил команде Хайнса ни шанса. 9 января «Уайлд» дома получили разгром под ноль, пропустив четыре шайбы. В ответной встрече «Старз» еще сильнее поиздевались над обескровленным соперником. Оптимистичное начало матча (после первого периода «Миннесота» уступала только 0:1) развеялось за оставшиеся сорок минут.
Дебютирующий в НХЛ голкипер Йеспер Валльстедт получил семь шайб от «Далласа». А первый гол в лиге 21-летний швед пропустил от ветерана Джо Павелски — вот так в НХЛ работает смена поколений.
Партнеры не сильно помогали вратарю-новичку, то и дело оставляя Валльстедта на разрыв нападающим «Далласа». Не вижу большого смысла разбирать каждый гол. Достаточно отметить, что дебют Йеспера получился неудачным — команду он не выручил и пропустил пару легких шайб. Хотя вратарским поражение от «Старз» не назовешь. «Миннесота» включилась только в третьем периоде, когда Мэтт Болди и Райан Хартман отыграли два гола. Ничего больше «Даллас» сделать не позволил и в третий раз за сезон разгромил «Дикарей» (8:3, 4:0, 7:2).
Без Капризова нападение «Уайлд» заметно потускнело — это касается не только реализации, но и создания опасных моментов. Тренерам остается только надеяться на скорейшее возвращение россиянина в состав. Предварительно назывался срок восстановления около двух недель. Вдвойне неприятно, что «Миннесота» потеряла Кирилла, когда он набрал превосходную форму и шесть матчей подряд закончил с очками. Пока отставание от зоны плей-офф не такое значительное (лишь пять баллов до «Эдмонтона»), «Уайлд» нужно быстрее включаться в погоню. Иначе в межсезонье репрессии могут зайти дальше тренерского штаба.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|4
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|40
|17
|23
|40
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|36
|14
|22
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|37
|21
|16
|43
|5
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|11.01
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 2 Б
|11.01
|03:30
|
Даллас – Миннесота
|7 : 2
|11.01
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|3 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41