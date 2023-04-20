Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!

Бенефис Евгения Дадонова.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Второй матч

«Даллас» — «Миннесота» — 7:3 (2:1, 4:2, 1:0)

Голы: Хинтц — 2 (мен., Кивиранта), 4:14 — 1:0. Сегин — 1 (бол., Робертсон, Хейсканен), 11:20 — 2:0. Сундквист — 1 (Нюквист, Дамба), 16:11 — 2:1. Бенн — 1 (бол., Хинтц, Хейсканен), 24:07 — 3:1. Дадонов — 1 (Джонстон, Бенн), 25:34 — 4:1. Юханссон — 1 (бол., Болди, Зуккарелло), 31:54 — 4:2. Годро — 1 (Нюквист), 32:05 — 4:3. Дадонов — 2 (Хейсканен, Джонстон), 36:08 — 5:3. Хинтц — 3, 36:56 — 6:3. Хинтц — 4 (бол., Робертсон, Хейсканен), 52:16 — 7:3.

Вратари: Эттингер — Флери.

Штраф: 30 — 52.

Броски: 31 (10+13+8) — 26 (9+7+10).

Наши: Дадонов (15.51/3/+1) — Капризов (16.53/2/-2).

Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-1.

«Даллас» в крайне убедительном стиле выиграл второй матч против «Миннесоты» и сравнял счет в серии. Одним из главных действующих лиц в составе победителей стал российский форвард Евгений Дадонов. Он ждал этого момента очень долго. Свои первые шайбы в плей-офф челябинец, проводящий девятый сезон в НХЛ, забросил только на 35-м году жизни в шестом для себя матче в рамках Кубка Стэнли. Нападающий оба раза оказался в нужное время в самом правильном месте, еще раз доказав силу своего игрового интеллекта.

У Дадонова хорошая репутация в НХЛ, но ранее он выступал в командах, которые на тот момент не блистали, а попадание в плей-офф объективно было для них пределом мечтаний. Нынешний сезон поначалу складывался для россиянина неважно.

После обмена из «Монреаля» в «Даллас» дела у Дадонова резко пошли в гору — 15 (3+12) очков в 23 матчах и твердое место во второй тройке одного из главных претендентов на Кубок Стэнли от Западной конференции.

Титулованный вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери ничего не смог поделать с хитрым челябинцем и его партнерами по «Далласу», пропуская одну шайбу за другой. Второй гол Дадонова в матче оказался крайне важным для «Далласа». Чуть ранее гости забросили дважды в течение 11 секунд, сократили разрыв в счете до минимума и перехватили было инициативу.

В регулярном чемпионате обе команды отличались надежной обороной, занимая третье («Даллас») и шестое («Миннесота») места в лиге с конца по пропущенным шайбам. Видимо, сказались последствия

стартового матча серии. Он растянулся до второго овертайма, прошел в максимально жесткой борьбе и принес первые потери. «Даллас» по ходу той игры лишился своего звездного ветерана Джо Павелски. Он выбыл из строя с подозрением на сотрясение еще во втором периоде после силового приема со стороны защитника соперника Мэтта Дамбы.

Состав «Миннесоты» тоже претерпел изменения. Автор победной шайбы Райан Хартман получил травму, а вместо утомившегося вратаря Филипа Густавссона (51 отраженный бросок в дебютном для себя матче плей-офф) появился опытнейший Флери.

Канадский голкипер выиграл больше всего кубковых матчей (92) среди действующих представителей своего амплуа и занимает по этому показателю четвертое место в НХЛ за всю историю. Улучшить свою великолепную статистику у него не было ни шанса. «Миннесота» оставила много сил и эмоций в прошлом матче, поэтому ее игроки слишком часто для плей-офф ошибались. С потери Кирилла Капризова на чужой синей линии начался первый гол «Далласа» — финн Роопе Хинтц реализовал выход «1 в 0» в меньшинстве.

Без травмированных Йоэля Эрикссона-Эка и Хартмана центральная ось «Уайлд» выглядела сомнительно. Мэтту Болди во втором звене пришлось сместиться на эту позицию с фланга. Пожалуй, еще терпимая альтернатива. Тогда как появление Сэма Стила в ударной тройке с Капризовым и Матсом Цукарелло выглядело одновременно как жест отчаяния и безысходности. Канадец здорово провел стартовый матч в третьем звене, но до главных звезд своей команды не дотягивает. Ведущая пара защитников «Старз» Миро Хейсканен-Райан Сутер в равных составах съела лидеров нападения «Миннесоты», даже не подавившись. Капризов запомнился только удалением за подножку, стычками и дисциплинарным штрафом, полученным ближе к концу третьего периода.

Единственный шанс зацепиться за игру у гостей был во втором периоде. «Даллас» уничтожал соперника чуть ли не в каждой смене, но фол долговязого защитника Яни Хаканпяя едва не привел к неотвратимым последствиям. «Миннесота» не думала сдаваться, реализовала большинство, а еще через 11 секунд после красивого гола Фредерика Годро сократила разрыв в счете до минимума.

Очень вовремя у «Далласа» выстрелил Дадонов, который быстро вернул уверенность своей команде. Остановить разогнавшую машину под названием «Старз» во второй раз у «Миннесоты» моральных сил уже не хватило. В третьем периоде Хинтц оформил хет-трик, забив в большинстве, и дал четко понять всем сомневающимся, кого следует считать фаворитом серии даже в отсутствие Павелски.