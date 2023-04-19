Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Первый матч
«Колорадо» — «Сиэтл» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Толванен — 1, 3:26 — 0:1. Рантанен — 1 (Маккиннон, Байрам), 12:35 — 1:1. Веннберг — 1 (Шварц, Олексяк), 21:20 — 1:2. Гики — 1 (Веннберг, Шульц), 44:03 — 1:3.
Вратари: Георгиев (55:32 — 55:59, 58:23) — Грубауэр.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (8+13+14) — 30 (13+12+5).
Наши: Ничушкин (20.38/3/-2) — -.
19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18138 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
«Сиэтл» впервые в своей клубной истории вышел в плей-офф, но отсутствие кубкового опыта не помешало команде Дэйва Хэкстола обыграть на выезде «Колорадо». Действующий чемпион сходу споткнулся о дерзкого новичка, а голкипер Филипп Грубауэр остановил свою бывшую команду. Немецкий вратарь отразил 34 броска и был признан второй звездой встречи. Понятно, что первый матч мало о чем говорит, но хозяева вряд ли представляли его именно таким образом.
Уже на четвертой минуте игры гости воспользовались сумбуром за воротами «Эвеланш» и наказали соперника. Форвард Эли Толванен забил первый гол «Кракенов» в истории Кубка Стэнли, а ведь совсем недавно финн оказался не нужен «Нэшвиллу» и был бездумно выставлен на драфт отказов. По итогу Толванен в 48 играх регулярного чемпионата набрал за новую команду 27 (16+11) очков и стал важной частью «Сиэтла». Неудивительно, что эпоха Дэвида Пойла в Теннеси подошла к концу.
Гости не сбавили обороты даже после заброшенной шайбы, поэтому работы у Александра Георгиева хватало. Для российского голкипера «Колорадо» сегодня был особенный день. Александр впервые в НХЛ вышел на матч плей-офф в старте, провел его целиком и отразил 27 бросков. Уже к середине первого периода он совершил ряд спасений и не позволил «Сиэтлу» упрочить преимущество. «Лавины» не стали оттягивать дело и быстро сравняли счет благодаря блестящей работе Микко Рантанена на пятаке.
Казалось, что сейчас «Колорадо» уже будет не остановить, но «Кракены» ни в чем не уступали сопернику. Заблокировали 23 броска, жестко встречали хозяев, а в начале второго периода снова вышли вперед. Форвард Александр Веннберг подключился к быстрой атаке и переиграл Георгиева. Вообще «Эвеланш» допускали немало ошибок в обороне, а только восстановившиеся после травм защитники Кейл Макар и Джош Мэнсон выглядели не лучшим образом. Даже Валерий Ничушкин был тяжеловат и заработал показатель полезности «минус два».
Несмотря на мощный третий период и преимущество по броскам 14-5, «Лавины» так и не сумели хотя бы еще раз огорчить Грубауэра. Гости же продемонстрировали, как нужно реализовывать свои моменты и Морган Гики установил окончательный счет в матче. «Колорадо» организовал в концовке мощный навал, снял за четыре с половиной минуты вратаря, Нэйтан Маккиннон мощным броском попал в перекладину, но в этот вечер все равно сильнее оказался «Сиэтл».
Шесть игроков в составе «Кракенов» набрали очки, и глубина их атаки продолжает впечатлять. В регулярном чемпионате у «Сиэтла» сразу шесть игроков забили не менее 20 голов, а 13 — не менее 13. Для сравнения, в «Колорадо» лишь трое игроков забили не менее 20 голов, и восемь — не менее 13. Такой сбалансированный состав может помочь команде Дэйва Хэкстола если не забрать серию, то хотя бы потрепать нервы грозному сопернику. Со второй задачей «Сиэтл» уже действительно начал справляться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|1 : 5
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|1 : 3
|И
|О
|
|
Анже Копитар
Лос-Анджелес
|1
|4
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|1
|4
|
|
Блэйк Уилер
Виннипег
|1
|3
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|1
|2
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00