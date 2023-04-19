Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!

«Колорадо» стартовал с поражения — 1:3.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Первый матч

«Колорадо» — «Сиэтл» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Толванен — 1, 3:26 — 0:1. Рантанен — 1 (Маккиннон, Байрам), 12:35 — 1:1. Веннберг — 1 (Шварц, Олексяк), 21:20 — 1:2. Гики — 1 (Веннберг, Шульц), 44:03 — 1:3.

Вратари: Георгиев (55:32 — 55:59, 58:23) — Грубауэр.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (8+13+14) — 30 (13+12+5).

Наши: Ничушкин (20.38/3/-2) — -.

19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18138 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

«Сиэтл» впервые в своей клубной истории вышел в плей-офф, но отсутствие кубкового опыта не помешало команде Дэйва Хэкстола обыграть на выезде «Колорадо». Действующий чемпион сходу споткнулся о дерзкого новичка, а голкипер Филипп Грубауэр остановил свою бывшую команду. Немецкий вратарь отразил 34 броска и был признан второй звездой встречи. Понятно, что первый матч мало о чем говорит, но хозяева вряд ли представляли его именно таким образом.

Уже на четвертой минуте игры гости воспользовались сумбуром за воротами «Эвеланш» и наказали соперника. Форвард Эли Толванен забил первый гол «Кракенов» в истории Кубка Стэнли, а ведь совсем недавно финн оказался не нужен «Нэшвиллу» и был бездумно выставлен на драфт отказов. По итогу Толванен в 48 играх регулярного чемпионата набрал за новую команду 27 (16+11) очков и стал важной частью «Сиэтла». Неудивительно, что эпоха Дэвида Пойла в Теннеси подошла к концу.

Гости не сбавили обороты даже после заброшенной шайбы, поэтому работы у Александра Георгиева хватало. Для российского голкипера «Колорадо» сегодня был особенный день. Александр впервые в НХЛ вышел на матч плей-офф в старте, провел его целиком и отразил 27 бросков. Уже к середине первого периода он совершил ряд спасений и не позволил «Сиэтлу» упрочить преимущество. «Лавины» не стали оттягивать дело и быстро сравняли счет благодаря блестящей работе Микко Рантанена на пятаке.

Казалось, что сейчас «Колорадо» уже будет не остановить, но «Кракены» ни в чем не уступали сопернику. Заблокировали 23 броска, жестко встречали хозяев, а в начале второго периода снова вышли вперед. Форвард Александр Веннберг подключился к быстрой атаке и переиграл Георгиева. Вообще «Эвеланш» допускали немало ошибок в обороне, а только восстановившиеся после травм защитники Кейл Макар и Джош Мэнсон выглядели не лучшим образом. Даже Валерий Ничушкин был тяжеловат и заработал показатель полезности «минус два».

Несмотря на мощный третий период и преимущество по броскам 14-5, «Лавины» так и не сумели хотя бы еще раз огорчить Грубауэра. Гости же продемонстрировали, как нужно реализовывать свои моменты и Морган Гики установил окончательный счет в матче. «Колорадо» организовал в концовке мощный навал, снял за четыре с половиной минуты вратаря, Нэйтан Маккиннон мощным броском попал в перекладину, но в этот вечер все равно сильнее оказался «Сиэтл».





Шесть игроков в составе «Кракенов» набрали очки, и глубина их атаки продолжает впечатлять. В регулярном чемпионате у «Сиэтла» сразу шесть игроков забили не менее 20 голов, а 13 — не менее 13. Для сравнения, в «Колорадо» лишь трое игроков забили не менее 20 голов, и восемь — не менее 13. Такой сбалансированный состав может помочь команде Дэйва Хэкстола если не забрать серию, то хотя бы потрепать нервы грозному сопернику. Со второй задачей «Сиэтл» уже действительно начал справляться.