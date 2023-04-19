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Сегодня, 10:45

Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Валерий Ничушкин (справа) наносит удар по воротам Филиппа Грубауэра.
Фото USA Today Sports
«Колорадо» стартовал с поражения — 1:3.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Первый матч
«Колорадо» — «Сиэтл» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Толванен — 1, 3:26 — 0:1. Рантанен — 1 (Маккиннон, Байрам), 12:35 — 1:1. Веннберг — 1 (Шварц, Олексяк), 21:20 — 1:2. Гики — 1 (Веннберг, Шульц), 44:03 — 1:3.
Вратари: Георгиев (55:32 — 55:59, 58:23) — Грубауэр.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (8+13+14) — 30 (13+12+5).
Наши: Ничушкин (20.38/3/-2) — -.
19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18138 зрителей.
Счет в серии: 0-1.

«Сиэтл» впервые в своей клубной истории вышел в плей-офф, но отсутствие кубкового опыта не помешало команде Дэйва Хэкстола обыграть на выезде «Колорадо». Действующий чемпион сходу споткнулся о дерзкого новичка, а голкипер Филипп Грубауэр остановил свою бывшую команду. Немецкий вратарь отразил 34 броска и был признан второй звездой встречи. Понятно, что первый матч мало о чем говорит, но хозяева вряд ли представляли его именно таким образом.

Уже на четвертой минуте игры гости воспользовались сумбуром за воротами «Эвеланш» и наказали соперника. Форвард Эли Толванен забил первый гол «Кракенов» в истории Кубка Стэнли, а ведь совсем недавно финн оказался не нужен «Нэшвиллу» и был бездумно выставлен на драфт отказов. По итогу Толванен в 48 играх регулярного чемпионата набрал за новую команду 27 (16+11) очков и стал важной частью «Сиэтла». Неудивительно, что эпоха Дэвида Пойла в Теннеси подошла к концу.

Гости не сбавили обороты даже после заброшенной шайбы, поэтому работы у Александра Георгиева хватало. Для российского голкипера «Колорадо» сегодня был особенный день. Александр впервые в НХЛ вышел на матч плей-офф в старте, провел его целиком и отразил 27 бросков. Уже к середине первого периода он совершил ряд спасений и не позволил «Сиэтлу» упрочить преимущество. «Лавины» не стали оттягивать дело и быстро сравняли счет благодаря блестящей работе Микко Рантанена на пятаке.

Казалось, что сейчас «Колорадо» уже будет не остановить, но «Кракены» ни в чем не уступали сопернику. Заблокировали 23 броска, жестко встречали хозяев, а в начале второго периода снова вышли вперед. Форвард Александр Веннберг подключился к быстрой атаке и переиграл Георгиева. Вообще «Эвеланш» допускали немало ошибок в обороне, а только восстановившиеся после травм защитники Кейл Макар и Джош Мэнсон выглядели не лучшим образом. Даже Валерий Ничушкин был тяжеловат и заработал показатель полезности «минус два».

19&nbsp;апреля. &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 1:5. Игорь Шестеркин в&nbsp;воротах. Феноменальный Шестеркин привел «Рейнджерс» к победе! Пока команда выглядит неудержимой

Несмотря на мощный третий период и преимущество по броскам 14-5, «Лавины» так и не сумели хотя бы еще раз огорчить Грубауэра. Гости же продемонстрировали, как нужно реализовывать свои моменты и Морган Гики установил окончательный счет в матче. «Колорадо» организовал в концовке мощный навал, снял за четыре с половиной минуты вратаря, Нэйтан Маккиннон мощным броском попал в перекладину, но в этот вечер все равно сильнее оказался «Сиэтл».


Шесть игроков в составе «Кракенов» набрали очки, и глубина их атаки продолжает впечатлять. В регулярном чемпионате у «Сиэтла» сразу шесть игроков забили не менее 20 голов, а 13 — не менее 13. Для сравнения, в «Колорадо» лишь трое игроков забили не менее 20 голов, и восемь — не менее 13. Такой сбалансированный состав может помочь команде Дэйва Хэкстола если не забрать серию, то хотя бы потрепать нервы грозному сопернику. Со второй задачей «Сиэтл» уже действительно начал справляться.

Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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Кучеров мощно ворвался в плей-офф! Набрал три очка, а его «Тампа» вынесла «Торонто»
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
1 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
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15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
19.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 5
19.04 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 7
19.04 04:30
Вегас – Виннипег
 1 : 5
19.04 05:00
Колорадо – Сиэтл
 1 : 3
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Анже Копитар

Анже Копитар

Лос-Анджелес

 1 4
Адам Фокс

Адам Фокс

Рейнджерс

 1 4
Блэйк Уилер

Блэйк Уилер

Виннипег

 1 3
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 1 2
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 1 2
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 1 2
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Филипп Грубауэр

Филипп Грубауэр

Сиэтл

 1 1.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

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