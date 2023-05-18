Главного бомжа НХЛ снова гонят из города! «Аризоне» не дают построить арену даже на месте свалки

Клуб может переехать в другой штат.

Нет повести печальнее на свете, чем история существования «Аризоны». Своими телодвижениями «Койоты» давно уже не вызывают ничего, кроме смеха, у окружающих и постоянно подтверждают звание самого бесполезного клуба лиги.

Два года назад мы уже писали огромный текст с объяснением, почему франшиза, которой некогда владел Уэйн Гретцки, абсолютно худшая в НХЛ. С тех пор ничего не изменилось, и для понимания всего происходящего в пустыне его прочтение лишним точно не будет. А особую актуальность он приобретает в свете сегодняшних новостей, после которых клуб как никогда близок к своему краху.

Что случилось?

Когда «Койотис», которых погнали всем известными тряпками из Глендейла, прошлым летом с позором переезжали в небольшой городок Темпе на крохотную студенческую арену, то взяли на себя обязательство перед лигой построить себе 16-тысячный дом в новом месте. Разумеется, словами клуб не ограничился и тут же представил проект ультрасовременного стадиона, вокруг которого к 2026 году должны были вырасти музыкальный холл, несколько ресторанов, торговых центров, а также элитный жилой центр.

Мешало грандиозным планам владельца «Аризоны» Алекса Меруэло только одно «но» ­- получить землю под строительство и одобрение проекта можно было исключительно путем голосования городского совета и последующего за ним общественного референдума жителей Темпе. И если чиновники единогласно (7-0) поддержали миллиардера с кубинскими корнями, то горожане предложению пиццерийного магната оказались не рады, проголосовав во вторник против строительства многомиллионного пристанища для «Койотов» (против проголосовали 56% жителей) и поставив франшизу на грань исчезновения.

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Почему жители против арены?

Само собой, местные горожане далеко не аскетичные пуритане, которые противятся развитию своей малой родины и не хотят видеть рядом с собой стадионы и концертные площадки. И уж тем более они не выступают против хоккея, пытаясь отторгнуть чуждую вечно летнему штату зимнюю игру. Во многом проблема в репутации «Аризоны», которая за последние несколько лет прогнила насквозь.

С виду планы Меруэло выглядели по-настоящему заманчиво. Он гарантировал депутатам, что все затраты по строительству возьмут на себя частные инвесторы, а реализовать проект планировал на месте нынешней городской свалки площадью 46 акров (18,6 гектара). Взамен же депутаты пообещали бизнесмену, напевшему песни о рекордной прибыли в районе 14 миллиардов долларов в ближайшие 30 лет, избавить его от регионального налога.

Практически сразу предложение латиноамериканца поддержал комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен, назвавший этот вариант беспроигрышным как для клуба, так и для города. Однако жители посчитали иначе и отказались дать «Аризоне» даже компостную яму на окраине. И это не шутка — под строительство арены клуб действительно собирался приобрести место, на котором сейчас раскинулась свалка с продуктами органического гниения.

Во-первых, агрессивно настроенные противники сделки сразу же посчитали желание городского совета освободить клуб от уплаты регионального налога, который мог бы принести 500 миллионов долларов в городскую казну, огромным фискальным ударом по Темпе. Возможно, жители могли бы и закрыть глаза на этот шаг муниципалитета. Но одновременно с этим чиновники решили, что компенсировать свой щедрый жест в адрес «Аризоны» можно с помощью повышения налога на доходы физических лиц, которое помогло бы властям отстроить за бюджетные средства дороги в новом мини-квартале. Поэтому не нужно объяснять, почему в разгар обсуждения сделки возникло общественное движение «Темпе превыше всего», ставшее настоящим врагом команды Меруэло и обвинившее того в коррупции.

Во-вторых, территория планируемой застройки оказалась, как назло, расположена вблизи международного аэропорта Sky Harbor, а значит, новый островок развлечений вместе с потенциальной жилой зоной по закону угодил бы в зону с повышенным уровнем шума. Вдобавок к этому, общественность студенческого городка близ Финикса, чьим крупнейшим работодателем считается Университет Аризоны, изначально восприняла в штыки саму идею возведения «элитного жилья» в месте, где давным-давно образовался средний класс.

Но, кажется, главная причина в другом — горожане достаточно быстро поняли, кто такой Алекс Меруэло и почему его команду с позором изгнали из соседнего Глендейла, перед которым у наглого торгаша из Калифорнии и его «Койотов» по-прежнему висит долг размером 1,3 миллиона долларов. С одной стороны, это не такая уж критичная сумма, чтобы разводить демагогию. С другой, «Койотис» настолько часто и нагло обманывали контрагентов на старом месте, что члены городского совета Глендейла начали сливать компромат коллегам из Темпе, как только услышали о намерениях миллиардера переехать в новый дом.

«Чем больше я взаимодействовал с Меруэло и Гутьерресом, узнавая больше о том, как они обращались с людьми как внутри организации, так и за ее пределами, тем больше я начинал сомневаться, стоит ли городу вообще вступать в долгосрочные отношения с «Койотами», — признавался в интервью The Athletic мэр Глендейла Кевин Фелпс.

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Как отреагировали на итоги голосования клуб и лига?

Узнав о провальных итогах референдума, Гэри Бэттмен мгновенно заявил, что «НХЛ ужасно разочарована результатами референдума и намерена в ближайшее время обсудить с «Аризоной» будущие варианты».

С аналогичным пресс-релизом выступил и сам клуб от имени своего президента Хавьера Гутьерреса:

«Мы очень разочарованы тем, что избиратели не одобрили проект. Как сказал мэр Темпе Кори Вудс, это была лучшая спортивная сделка в истории Аризоны. «Койотис» хотят поблагодарить всех, кто поддержал наши усилия и проголосовал за. Наши владельцы и НХЛ обсудят будущее франшизы в ближайшие недели».

Зачем вообще НХЛ нужна команда в Аризоне?

У «Койотис» нет собственной арены и определенного места жительства. У них нет положительных результатов и большой постоянной фан-базы, зато есть куча скандалов в биографии. Над ними в открытую смеются не только владельцы, но и игроки других клубов НХЛ. Над ними потешаются журналисты и сторонние болельщики. Так зачем же лига из года в год тащит эту убогую франшизу?

Не секрет, что Гэри Бэттмен, несколько раз спасавший «Аризону» от банкротства и даже бравший клуб на баланс лиги, в последние годы одержим политикой географического разнообразия. Именно при нем в НХЛ начали плодиться с кроличьей скоростью команды из южных и центральных штатов Америки («Флорида», «Анахайм», «Атланта», «Нэшвилл», «Вегас», «Даллас», «Колорадо», «Каролина»), некоторые из которых были перевезены на некогда не самую благодатную почву из традиционно хоккейных регионов вроде Миннесоты, Квебека и Виннипега.

Не прижились в лучшей хоккейной лиге мира лишь два его детища, чьи названия по иронии судьбы начинаются на «а» — «Атланта» и «Аризона». «Трэшэрз» в 2011-м комиссионер отпустил в холодный Виннипег относительно спокойно. А вот с «Койотис» он носится по сей день, регулярно защищая ее от нападок членов энхаэловского совета управляющих, словно затюканного ребенка из неблагополучной семьи.

Почему Бэттмен клещами вцепился в абсолютно упадочную и убыточную франшизу — для многих настоящая загадка. Вероятность переезда клуба из штата Большого каньона он решительно отвергал, даже когда «Койоты» в клоунском колпаке переезжали на 5-тысячную «Маллет Арену», где они вынуждены подстраиваться под расписание студенческой команды. Впрочем, если отбросить мультигеографические замашки, то чисто логически политика остроносого американца обосновывается несколькими факторами.

Первый — в Аризоне есть действительно сильное молодежное хоккейное сообщество, которое в середине нулевых развивалось дубайскими темпами. Правда, в последние годы его рост остановился из-за абсолютно ужасных результатов и постоянного бултыхания команды между городами штата.

Второй — огромный телерынок и наличие 7,5 миллиона человек, благодаря которым Аризона занимает, по различным оценкам, 14-16-е место в стране по численности населения. Так что простор для привлечения новых болельщиков у клуба точно есть.

Третий — именно в пустыне вырос и получил хоккейное образование один из хедлайнеров нынешней НХЛ Остон Мэттьюс. Ну как можно просто так выкинуть из лиги любимую команду детства усатой звезды «Торонто»?

Куда может переехать франшиза?

Однако после провального голосования у «Койотис» нет шансов обосноваться в Аризоне. Во всяком случае, если владельцем клуба останется Меруэло. В Скоттсдейле, некогда бывшим формальной базой команды, нет арены соответствующего уровня, в Глендейле — «Койотов» попросту ненавидят местные власти, а в Финиксе бесстыжего олигарха никто не собирается пускать в 16-тысячный «Футпринт Центр», где играет «Финикс Санз» из НБА. Как же быть?

Если верить инсайдеру TSN Даррену Дрегеру, то интерес к покупке «Койотис» проявляет новый хозяин «Санз» «ипотечный король» Мэт Ишбиа, который в случае приобретения хоккейной игрушки сможет вписать ее в «однушку» к баскетбольной команде. Только в таком случае ему потребуется вложить достаточно большие средства в модернизацию арены, чье отсутствие стало в 2003-м причиной переезда «Койотов» в Глендейл. Чем не выход?

Но нетрудно догадаться, что сейчас вечные разговоры о необходимости перевезти «Аризону» в новый штат наконец-то получили реальную почву. Благо претендентов на вступление в НХЛ всегда хватает. Тут вам и гигантские медиарынки в лице Хьюстона и Атланты, где с третьей попытки хотят возродить большой хоккей. И живущий в режиме девицы у окна Квебек-Сити, где нет большого населения, но есть свежий 18-тысячный стадион и точно будет преданная и убитая по хоккею фан-база.

Определенные планы по поводу НХЛ вынашивает и олимпийский Солт-Лэйк-Сити. Не зря же владелец «Юты Джаз» Райан Смит встал в очередь на получение входного билета. Помимо клуба НБА в собственности у амбициозного 44-летнего гуру кризисного менеджмента есть еще и футбольный «Реал Солт-Лейк-Сити». Теперь же он намерен обзавестись хоккейным проектом и довершить триаду.

Как бы то ни было, существовать с нынешний руководством и владельцами «Аризона» уже не может. И, как бы Бэттмену ни хотелось этого делать, ему пора это признать. Другого варианта в истории с клубом-бомжом нет. Точка невозврата уже точно пройдена.