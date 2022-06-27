Рекорд Василевского и уникальное достижение «Колорадо». Вся статистика финала Кубка Стэнли

Ничушкин стал четвертым челябинцем, выигравшим трофей.

«Колорадо» обыграл в шести матчах «Тампу-Бэй» и в третий раз в истории завоевал Кубок Стэнли. Ранее «лавины» становились чемпионами лиги в 1996 и 2001 годах.

Любопытно, что «Колорадо» остается единственной командой в НХЛ, ни разу не уступавшей в финальных сериях.

По числу кубков в XXI веке «Колорадо» сравнялся с «Лос-Анджелесом» и «Детройтом». Чаще победителями НХЛ становились только «Тампа», «Питтсбург» и «Чикаго».

Финалисты Кубка Стэнли в XXI веке. Фото «СЭ»

Примечательно, что должность генерального менеджера «Колорадо» сейчас занимает Джо Сакик — лидер и капитан чемпионской команды 1996 и 2001 годов.

Канадец — всего восьмой человек в истории, которому удалось поднять трофей и в статусе игрока, и в должности генменеджера.

Сакик присоединился к полулегендарным Эдди Джерарду, Лестеру Патрику, Арту Россу и Джеку Адамсу, а также Сержу Савару, Бобу Гейни и Брайану Маклеллану, чьи успехи пришлись на обозримое прошлое.

Обладатели Кубка Стэнли в качестве игрока и генерального менеджера. Фото «СЭ»

«Лавины» прервали уникальную серию «Тампы», которая выиграла 11 подряд серий плей-офф. «Молнии» остались на третьем месте в истории.

Дольше не уступали соперникам только две легендарные команды-династии: «Монреаль» второй половины 1970-х не знал неудач в 13 сериях кряду, а «Айлендерс» первой половины 1980-х — в 19!

Команды, которые выиграли более восьми серий Кубка Стэнли подряд. Фото «СЭ»

Победа «Колорадо» позволила пополнить список российских обладателей Кубка Стэнли. В число обладателей почетного трофея вошел нападающий Валерий Ничушкин.

В XXI веке россияне оставались без трофея только пять раз, причем последний пробел пришелся на 2015 год, когда в финале проиграли Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Команды-обладатели Кубка Стэнли, у которых было в составе два и более российских игроков. Фото «СЭ»

Ничушкин — четвертый челябинец, ставший обладателем Кубка Стэнли.

Ранее чемпионами НХЛ становились Сергей Гончар с «Питтсбургом», Вячеслав Войнов с «Лос-Анджелесом» (дважды) и Евгений Кузнецов с «Вашингтоном».

По числу трофеев Челябинск вышел на третье место, опередив Екатеринбург. Чаще в НХЛ побеждали только уроженцы Москвы (14 раз) и Воскресенска (восемь).

Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли. Фото «СЭ»

С 2019 года российские правые нападающие неизменно выигрывают Кубок Стэнли.

В 2019 году обладателем трофея стал Владимир Тарасенко, в 2020-м — Никита Кучеров и Александр Волков, в 2021-м — Никита Кучеров, в 2022-м — Валерий Ничушкин.

Теперь представители некогда отстающего амплуа (с 1994 по 2018 год всего два титула — у Алексея Ковалева и Александра Могильного) вышли на третье место по титулам — после центрфорвардов и защитников.

Позиции российских обладателей Кубка Стэнли. Фото «СЭ»

Лучшим игроком плей-офф был признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Канадец стал 11-м в истории и пятым в XXI веке игроком обороны, удостоенным «Конн Смайт Трофи».

В последние 20 лет эту награду брали два шведа (Лидстрем и Хедман) и два канадца (С.Нидермайер и Кит).

Защитники, выигравшие «Конн Смайт Трофи». Фото «СЭ»

Макар показал четвертый результат в истории среди защитников, набрав 29 очков в Кубке Стэнли. Промолчав в решающем матче, Кэйл не смог войти в список игроков, которым удалось выбить тридцатку в XXI веке.

Правда, и без его участия элитная группа основательно пополнилась благодаря усилиям форвардов «Эдмонтона» — Коннора Макдэвида (33 очка) и Леона Драйзайтля (32).

Рекорд века — 36 баллов — все еще принадлежит Евгению Малкинку, который в 2009 году принял участие в 36 голевых атаках.

Хоккеисты, набиравшие 30 очков в плей-офф в XXI веке. Фото «СЭ»

Лучший российский бомбардир Никита Кучеров завершил плей-офф с 27 (8+19) баллами, в третий раз в карьере преодолев отметку в 25 очков.

Также этот рубеж перешагнули Евгений Малкин (дважды), Евгений Кузнецов, Павел Буре и Александр Овечкин.

Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото «СЭ»

Другой лидер «Тампы» Андрей Василевский проиграл финальную серию, но установил личный рекорд по числу отраженных бросков в плей-офф. Россиянин спас «молний» 693 раза, повторив результат финна Туукки Раска из «Бостона».

Больше сейвов в истории совершали всего семь голкиперов, в том числе и российский рекордсмен Антон Худобин из «Далласа» — 2020.