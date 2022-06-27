Рекорд Василевского и уникальное достижение «Колорадо». Вся статистика финала Кубка Стэнли
«Колорадо» обыграл в шести матчах «Тампу-Бэй» и в третий раз в истории завоевал Кубок Стэнли. Ранее «лавины» становились чемпионами лиги в 1996 и 2001 годах.
Любопытно, что «Колорадо» остается единственной командой в НХЛ, ни разу не уступавшей в финальных сериях.
По числу кубков в XXI веке «Колорадо» сравнялся с «Лос-Анджелесом» и «Детройтом». Чаще победителями НХЛ становились только «Тампа», «Питтсбург» и «Чикаго».
Примечательно, что должность генерального менеджера «Колорадо» сейчас занимает Джо Сакик — лидер и капитан чемпионской команды 1996 и 2001 годов.
Канадец — всего восьмой человек в истории, которому удалось поднять трофей и в статусе игрока, и в должности генменеджера.
Сакик присоединился к полулегендарным Эдди Джерарду, Лестеру Патрику, Арту Россу и Джеку Адамсу, а также Сержу Савару, Бобу Гейни и Брайану Маклеллану, чьи успехи пришлись на обозримое прошлое.
«Лавины» прервали уникальную серию «Тампы», которая выиграла 11 подряд серий плей-офф. «Молнии» остались на третьем месте в истории.
Дольше не уступали соперникам только две легендарные команды-династии: «Монреаль» второй половины 1970-х не знал неудач в 13 сериях кряду, а «Айлендерс» первой половины 1980-х — в 19!
Победа «Колорадо» позволила пополнить список российских обладателей Кубка Стэнли. В число обладателей почетного трофея вошел нападающий Валерий Ничушкин.
В XXI веке россияне оставались без трофея только пять раз, причем последний пробел пришелся на 2015 год, когда в финале проиграли Андрей Василевский и Никита Кучеров.
Ничушкин — четвертый челябинец, ставший обладателем Кубка Стэнли.
Ранее чемпионами НХЛ становились Сергей Гончар с «Питтсбургом», Вячеслав Войнов с «Лос-Анджелесом» (дважды) и Евгений Кузнецов с «Вашингтоном».
По числу трофеев Челябинск вышел на третье место, опередив Екатеринбург. Чаще в НХЛ побеждали только уроженцы Москвы (14 раз) и Воскресенска (восемь).
С 2019 года российские правые нападающие неизменно выигрывают Кубок Стэнли.
В 2019 году обладателем трофея стал Владимир Тарасенко, в 2020-м — Никита Кучеров и Александр Волков, в 2021-м — Никита Кучеров, в 2022-м — Валерий Ничушкин.
Теперь представители некогда отстающего амплуа (с 1994 по 2018 год всего два титула — у Алексея Ковалева и Александра Могильного) вышли на третье место по титулам — после центрфорвардов и защитников.
Лучшим игроком плей-офф был признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Канадец стал 11-м в истории и пятым в XXI веке игроком обороны, удостоенным «Конн Смайт Трофи».
В последние 20 лет эту награду брали два шведа (Лидстрем и Хедман) и два канадца (С.Нидермайер и Кит).
Макар показал четвертый результат в истории среди защитников, набрав 29 очков в Кубке Стэнли. Промолчав в решающем матче, Кэйл не смог войти в список игроков, которым удалось выбить тридцатку в XXI веке.
Правда, и без его участия элитная группа основательно пополнилась благодаря усилиям форвардов «Эдмонтона» — Коннора Макдэвида (33 очка) и Леона Драйзайтля (32).
Рекорд века — 36 баллов — все еще принадлежит Евгению Малкинку, который в 2009 году принял участие в 36 голевых атаках.
Лучший российский бомбардир Никита Кучеров завершил плей-офф с 27 (8+19) баллами, в третий раз в карьере преодолев отметку в 25 очков.
Также этот рубеж перешагнули Евгений Малкин (дважды), Евгений Кузнецов, Павел Буре и Александр Овечкин.
Другой лидер «Тампы» Андрей Василевский проиграл финальную серию, но установил личный рекорд по числу отраженных бросков в плей-офф. Россиянин спас «молний» 693 раза, повторив результат финна Туукки Раска из «Бостона».
Больше сейвов в истории совершали всего семь голкиперов, в том числе и российский рекордсмен Антон Худобин из «Далласа» — 2020.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72