Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:25

Рекорд Василевского и уникальное достижение «Колорадо». Вся статистика финала Кубка Стэнли

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Колорадо» — «Тампа-Бэй».
Фото USA Today Sports
Финалисты Кубка Стэнли в XXI веке.
Фото «СЭ»
Обладатели Кубка Стэнли в качестве игрока и генерального менеджера.
Фото «СЭ»
Команды, которые выиграли более восьми серий Кубка Стэнли подряд.
Фото «СЭ»
Команды-обладатели Кубка Стэнли, у которых было в составе два и более российских игроков.
Фото «СЭ»
Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»
Позиции российских обладателей Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»
Защитники, выигравшие «Конн Смайт Трофи».
Фото «СЭ»
Хоккеисты, набиравшие 30 очков в плей-офф в XXI веке.
Фото «СЭ»
Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф.
Фото «СЭ»
Лидеры по отраженным броскам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»
1/11
Ничушкин стал четвертым челябинцем, выигравшим трофей.

«Колорадо» обыграл в шести матчах «Тампу-Бэй» и в третий раз в истории завоевал Кубок Стэнли. Ранее «лавины» становились чемпионами лиги в 1996 и 2001 годах.

Любопытно, что «Колорадо» остается единственной командой в НХЛ, ни разу не уступавшей в финальных сериях.

Хоккеисты &laquo;Колорадо&raquo; с&nbsp;Кубком Стэнли. Драфт, обмен и крутая работа в дедлайн. Как в «Колорадо» собрали чемпионскую команду?

По числу кубков в XXI веке «Колорадо» сравнялся с «Лос-Анджелесом» и «Детройтом». Чаще победителями НХЛ становились только «Тампа», «Питтсбург» и «Чикаго».

Финалисты Кубка Стэнли в XXI веке. Фото "СЭ"
Финалисты Кубка Стэнли в XXI веке.
Фото «СЭ»

Примечательно, что должность генерального менеджера «Колорадо» сейчас занимает Джо Сакик — лидер и капитан чемпионской команды 1996 и 2001 годов.

Канадец — всего восьмой человек в истории, которому удалось поднять трофей и в статусе игрока, и в должности генменеджера.

Сакик присоединился к полулегендарным Эдди Джерарду, Лестеру Патрику, Арту Россу и Джеку Адамсу, а также Сержу Савару, Бобу Гейни и Брайану Маклеллану, чьи успехи пришлись на обозримое прошлое.

Обладатели Кубка Стэнли в качестве игрока и генерального менеджера. Фото "СЭ"
Обладатели Кубка Стэнли в качестве игрока и генерального менеджера.
Фото «СЭ»

«Лавины» прервали уникальную серию «Тампы», которая выиграла 11 подряд серий плей-офф. «Молнии» остались на третьем месте в истории.

Дольше не уступали соперникам только две легендарные команды-династии: «Монреаль» второй половины 1970-х не знал неудач в 13 сериях кряду, а «Айлендерс» первой половины 1980-х — в 19!

Команды, которые выиграли более восьми серий Кубка Стэнли подряд. Фото "СЭ"
Команды, которые выиграли более восьми серий Кубка Стэнли подряд.
Фото «СЭ»

Победа «Колорадо» позволила пополнить список российских обладателей Кубка Стэнли. В число обладателей почетного трофея вошел нападающий Валерий Ничушкин.

В XXI веке россияне оставались без трофея только пять раз, причем последний пробел пришелся на 2015 год, когда в финале проиграли Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Команды-обладатели Кубка Стэнли, у которых было в составе два и более российских игроков. Фото "СЭ"
Команды-обладатели Кубка Стэнли, у которых было в составе два и более российских игроков.
Фото «СЭ»

Ничушкин — четвертый челябинец, ставший обладателем Кубка Стэнли.

Ранее чемпионами НХЛ становились Сергей Гончар с «Питтсбургом», Вячеслав Войнов с «Лос-Анджелесом» (дважды) и Евгений Кузнецов с «Вашингтоном».

По числу трофеев Челябинск вышел на третье место, опередив Екатеринбург. Чаще в НХЛ побеждали только уроженцы Москвы (14 раз) и Воскресенска (восемь).

Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли. Фото "СЭ"
Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»

С 2019 года российские правые нападающие неизменно выигрывают Кубок Стэнли.

В 2019 году обладателем трофея стал Владимир Тарасенко, в 2020-м — Никита Кучеров и Александр Волков, в 2021-м — Никита Кучеров, в 2022-м — Валерий Ничушкин.

Теперь представители некогда отстающего амплуа (с 1994 по 2018 год всего два титула — у Алексея Ковалева и Александра Могильного) вышли на третье место по титулам — после центрфорвардов и защитников.

Позиции российских обладателей Кубка Стэнли. Фото "СЭ"
Позиции российских обладателей Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»

Лучшим игроком плей-офф был признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Канадец стал 11-м в истории и пятым в XXI веке игроком обороны, удостоенным «Конн Смайт Трофи».

В последние 20 лет эту награду брали два шведа (Лидстрем и Хедман) и два канадца (С.Нидермайер и Кит).

Защитники, выигравшие «Конн Смайт Трофи». Фото "СЭ"
Защитники, выигравшие «Конн Смайт Трофи».
Фото «СЭ»

Макар показал четвертый результат в истории среди защитников, набрав 29 очков в Кубке Стэнли. Промолчав в решающем матче, Кэйл не смог войти в список игроков, которым удалось выбить тридцатку в XXI веке.

Правда, и без его участия элитная группа основательно пополнилась благодаря усилиям форвардов «Эдмонтона» — Коннора Макдэвида (33 очка) и Леона Драйзайтля (32).

Рекорд века — 36 баллов — все еще принадлежит Евгению Малкинку, который в 2009 году принял участие в 36 голевых атаках.

Хоккеисты, набиравшие 30 очков в плей-офф в XXI веке. Фото "СЭ"
Хоккеисты, набиравшие 30 очков в плей-офф в XXI веке.
Фото «СЭ»

Лучший российский бомбардир Никита Кучеров завершил плей-офф с 27 (8+19) баллами, в третий раз в карьере преодолев отметку в 25 очков.

Также этот рубеж перешагнули Евгений Малкин (дважды), Евгений Кузнецов, Павел Буре и Александр Овечкин.

Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф.
Фото «СЭ»

Другой лидер «Тампы» Андрей Василевский проиграл финальную серию, но установил личный рекорд по числу отраженных бросков в плей-офф. Россиянин спас «молний» 693 раза, повторив результат финна Туукки Раска из «Бостона».

Больше сейвов в истории совершали всего семь голкиперов, в том числе и российский рекордсмен Антон Худобин из «Далласа» — 2020.

Лидеры по отраженным броскам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Фото "СЭ"
Лидеры по отраженным броскам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Фото «СЭ»

Александр Овечкин
Антон Худобин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Павел Буре
2
3
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Материалы сюжета: Кубок Стэнли, финал-2022 «Колорадо» — «Тампа»: все о главной серии НХЛ
Ротенберг — о Ничушкине: «Гордимся его достижениями! Вышел на новый уровень!»
«Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Нужно делать события внутри страны». Интервью Ротенберга
Ничушкин показал фото травмированной ноги после финала Кубка Стэнли
Самый необычный российский хоккеист выиграл Кубок Стэнли. Длительная безголевая серия сделала его сильнее
Драфт, обмен и крутая работа в дедлайн. Как в «Колорадо» собрали чемпионскую команду?
Тренер Курдин: «Если бы Кучеров забил, вы бы верещали, какой он хороший»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый необычный российский хоккеист выиграл Кубок Стэнли. Длительная безголевая серия сделала его сильнее

«Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Нужно делать события внутри страны». Интервью Ротенберга
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
25.06
27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости