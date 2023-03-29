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Сегодня, 20:20

Российский новичок зажигает в НХЛ. Именно его не хватило нашей сборной на Олимпиаде

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хоккеист «Ванкувера» Андрей Кузьменко.
Андрей Кузьменко.
Фото Global Look Press
Андрей Кузьменко стал лидером «Ванкувера».

Какое поразительное взаимопонимание на льду у Элиаса Петерссона и Андрея Кузьменко. Словосочетания «спиной чувствуют», «глаза на затылке» словно про них и придуманы.

Полюбуйтесь вторым голом Андрея в матче с «Сент-Луисом» — уже 37-м в его первом сезоне в НХЛ. Такое невозможно наиграть, отработать. Это вообще не про работу — хотя понятно, что они выходят на каждую тренировку и что-то оттачивают.

Это про разговор на одном клюшечно-шайбовом языке, о том, что люди — один из России, другой из Швеции — словно родились для того, чтобы играть друг с другом.

Это как композитор и поэт-песенник, которые настолько чувствуют интонации друг друга, что вместе создают шедевр за шедевром.

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Как Ильф и Петров или братья Стругацкие, которые никогда не могли бы писать вместе, если бы не находились на этой одной удивительной волне.

Чувствуй они хоккей по-разному — впахивай на тренировках сколько угодно, такое совместное творчество (которое они поставили на поток) было бы невозможно. Кстати, ровно так же когда-то ворвался в НХЛ Артемий Панарин в звене «Чикаго» с Патриком Кейном.

Хоккеист «Ванкувера» Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

Кузьменко с Петерссоном просто очень повезло найти друг друга — в одной команде, одном звене. Или кто-то из скаутов и менеджеров «Ванкувера» оказался настолько дальновиден, что углядел эту перспективу. Хотя кто мог быть уверен, подписывая 26-летнего игрока из КХЛ, что он окажется достаточно состоятелен для первого звена клуба НХЛ, что поймает его темп, ритм, скорости?

Они смогли переубедить своей игрой и голами консервативного тренера Рика Токкета, который пришел вместо Брюса Будро, решил, что Кузьменко слабо для игрока первого звена работает сзади, и убрал его в третье. В результате не получил никакой пользы. И нашел в себе силы признать свою ошибку, поскольку Кузьменко стал пользоваться даже мизерными шансами, которые получал с Петерссоном. А ведь другой на его месте мог засомневаться в себе, разрушить свой хоккей излишним самоедством.

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Кузьменко уже побил рекорд Павла Буре по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне, хоть Андрей по возрасту и не может номинироваться на «Колдер Трофи». Но какая разница? Эта история двух игровиков — для меня один из главных российских сюжетов сезона в НХЛ.

Интересно, признают ли вслед за Токкетом свою неправоту Алексей Жамнов и его штаб на Олимпиаде в Пекине-2022. Теперь уже ясно (тогда я этого не понимал), что они, увлекшись постановкой сборной определенной модели, заболели хворью, которую можно назвать, допустим, «схематозом» — когда игра глухо превращается в работу и перестает быть игрой. Это тем более удивительно, что сам Жамнов-игрок был творцом.

Фото USA Today Sports

Почему-то мне кажется, что в сборной у Игоря Ларионова Кузьменко играл бы в первом звене. С соответствующими его хоккею партнерами. И в большинстве, конечно. Потому что сам же Профессор, рассуждая годы назад о магии взаимодействия Панарина с Кейном, говорил мне классную фразу: «Творец не должен играть с сантехником».

Сборная России в Пекине, к сожалению, была командой очень профессиональных, ответственных, трудолюбивых, но — сантехников. Кроме Никиты Гусева, конечно. И молодого Арсения Грицюка. Этого оказалось достаточно, чтобы на запредельных усилиях, за которыми не просматривалось радости и удовольствия, дойти до финала. Но этого было мало, чтобы хоть чем-то удивить в финале финнов.

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Большое качество для тренеров — уметь ценить нестандартность игрока и пользоваться ею. Не подгонять под общий стандарт, а, наоборот, позволять цветку расцвести своей особой красотой.

Надо сказать спасибо Брюсу Будро, который оценил Кузьменко, поставил его с Петерссоном и позволил расцвести. Это сделал бы не каждый. Это изначально не сделали бы тренеры, больные тем самым «схематозом». И тот же Токкет не сделал бы. Это была уже готовая конструкция, которую он попробовал разрушить, но она оказалась слишком живучей.

Андрей Кузьменко
Хоккей
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ХК Ванкувер Кэнакс
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У российского форварда невероятный дебютный сезон! Оформил дубль и побил рекорд клуба
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 103
2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 74 44 30 98
4 Айлендерс 75 38 37 85
5 Питтсбург 74 36 38 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 73 29 44 70
8 Коламбус 73 23 50 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 57 17 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 75 43 32 92
4 Флорида 74 36 38 79
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 73 32 41 73
8 Монреаль 75 30 45 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 74 43 31 95
2 Колорадо 73 44 29 94
3 Даллас 74 40 34 94
4 Виннипег 75 41 34 85
5 Нэшвилл 73 37 36 82
6 Сент-Луис 74 34 40 74
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 74 24 50 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 74 46 28 98
2 Лос-Анджелес 74 43 31 96
3 Эдмонтон 75 43 32 95
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 75 34 41 83
6 Ванкувер 74 34 40 74
7 Анахайм 74 23 51 56
8 Сан-Хосе 74 20 54 55
Результаты / календарь
19.03
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22.03
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3.04
29.03 02:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 2
29.03 02:00
Рейнджерс – Коламбус
 6 : 2
29.03 02:00
Детройт – Питтсбург
 7 : 4
29.03 02:00
Бостон – Нэшвилл
 1 : 2
29.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 0 : 4
29.03 03:00
Сент-Луис – Ванкувер
 6 : 5 ОТ
29.03 03:30
Чикаго – Даллас
 1 : 4
29.03 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 1
29.03 05:00
Вегас – Эдмонтон
 4 : 7
29.03 05:30
Сан-Хосе – Виннипег
 3 : 0
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 143
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 116
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 75 104
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 74 52
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 73 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 45 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
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