Российский новичок зажигает в НХЛ. Именно его не хватило нашей сборной на Олимпиаде
Какое поразительное взаимопонимание на льду у Элиаса Петерссона и Андрея Кузьменко. Словосочетания «спиной чувствуют», «глаза на затылке» словно про них и придуманы.
Полюбуйтесь вторым голом Андрея в матче с «Сент-Луисом» — уже 37-м в его первом сезоне в НХЛ. Такое невозможно наиграть, отработать. Это вообще не про работу — хотя понятно, что они выходят на каждую тренировку и что-то оттачивают.
Это про разговор на одном клюшечно-шайбовом языке, о том, что люди — один из России, другой из Швеции — словно родились для того, чтобы играть друг с другом.
Это как композитор и поэт-песенник, которые настолько чувствуют интонации друг друга, что вместе создают шедевр за шедевром.
Как Ильф и Петров или братья Стругацкие, которые никогда не могли бы писать вместе, если бы не находились на этой одной удивительной волне.
Чувствуй они хоккей по-разному — впахивай на тренировках сколько угодно, такое совместное творчество (которое они поставили на поток) было бы невозможно. Кстати, ровно так же когда-то ворвался в НХЛ Артемий Панарин в звене «Чикаго» с Патриком Кейном.
Кузьменко с Петерссоном просто очень повезло найти друг друга — в одной команде, одном звене. Или кто-то из скаутов и менеджеров «Ванкувера» оказался настолько дальновиден, что углядел эту перспективу. Хотя кто мог быть уверен, подписывая 26-летнего игрока из КХЛ, что он окажется достаточно состоятелен для первого звена клуба НХЛ, что поймает его темп, ритм, скорости?
Они смогли переубедить своей игрой и голами консервативного тренера Рика Токкета, который пришел вместо Брюса Будро, решил, что Кузьменко слабо для игрока первого звена работает сзади, и убрал его в третье. В результате не получил никакой пользы. И нашел в себе силы признать свою ошибку, поскольку Кузьменко стал пользоваться даже мизерными шансами, которые получал с Петерссоном. А ведь другой на его месте мог засомневаться в себе, разрушить свой хоккей излишним самоедством.
Кузьменко уже побил рекорд Павла Буре по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне, хоть Андрей по возрасту и не может номинироваться на «Колдер Трофи». Но какая разница? Эта история двух игровиков — для меня один из главных российских сюжетов сезона в НХЛ.
Интересно, признают ли вслед за Токкетом свою неправоту Алексей Жамнов и его штаб на Олимпиаде в Пекине-2022. Теперь уже ясно (тогда я этого не понимал), что они, увлекшись постановкой сборной определенной модели, заболели хворью, которую можно назвать, допустим, «схематозом» — когда игра глухо превращается в работу и перестает быть игрой. Это тем более удивительно, что сам Жамнов-игрок был творцом.
Почему-то мне кажется, что в сборной у Игоря Ларионова Кузьменко играл бы в первом звене. С соответствующими его хоккею партнерами. И в большинстве, конечно. Потому что сам же Профессор, рассуждая годы назад о магии взаимодействия Панарина с Кейном, говорил мне классную фразу: «Творец не должен играть с сантехником».
Сборная России в Пекине, к сожалению, была командой очень профессиональных, ответственных, трудолюбивых, но — сантехников. Кроме Никиты Гусева, конечно. И молодого Арсения Грицюка. Этого оказалось достаточно, чтобы на запредельных усилиях, за которыми не просматривалось радости и удовольствия, дойти до финала. Но этого было мало, чтобы хоть чем-то удивить в финале финнов.
Большое качество для тренеров — уметь ценить нестандартность игрока и пользоваться ею. Не подгонять под общий стандарт, а, наоборот, позволять цветку расцвести своей особой красотой.
Надо сказать спасибо Брюсу Будро, который оценил Кузьменко, поставил его с Петерссоном и позволил расцвести. Это сделал бы не каждый. Это изначально не сделали бы тренеры, больные тем самым «схематозом». И тот же Токкет не сделал бы. Это была уже готовая конструкция, которую он попробовал разрушить, но она оказалась слишком живучей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|103
|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|74
|44
|30
|98
|4
|Айлендерс
|75
|38
|37
|85
|5
|Питтсбург
|74
|36
|38
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|73
|29
|44
|70
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|74
|57
|17
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|75
|43
|32
|92
|4
|Флорида
|74
|36
|38
|79
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|73
|32
|41
|73
|8
|Монреаль
|75
|30
|45
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|74
|43
|31
|95
|2
|Колорадо
|73
|44
|29
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|73
|37
|36
|82
|6
|Сент-Луис
|74
|34
|40
|74
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|74
|24
|50
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|74
|46
|28
|98
|2
|Лос-Анджелес
|74
|43
|31
|96
|3
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|95
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|74
|20
|54
|55
|29.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 2
|29.03
|02:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|6 : 2
|29.03
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|7 : 4
|29.03
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|1 : 2
|29.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|0 : 4
|29.03
|03:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|6 : 5 ОТ
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Даллас
|1 : 4
|29.03
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|29.03
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|4 : 7
|29.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 0
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|143
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|74
|52
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|73
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|45
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21