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Овечкина могут загнать? Капитан «Вашингтона» почти не уходит со льда, но перестал забивать

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сегодня, 08:05
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Сегодня Александр отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Эллер — 4 (Шири, Оши), 3:40 — 0:1. Хиностроза — 5 (Хагг, Брайсон), 13:48 — 1:1. Батчер — 1 (Асплунд, Окпосо), 22:09 — 2:1. Фехервари — 3 (Овечкин, Кузнецов), 45:41 — 2:2.
Победный буллит: Оши.
Вратари: Луукконен — Ванечек (64:47).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (13+10+6+2) — 42 (10+13+17+2).
Наши: — - Кузнецов (24.26/5/+1), Овечкин (25.36/6/0), Орлов (23.10/2/-1).
12 декабря. Баффало. KeyBank Center. 9554 зрителя.

Приз за лучший мем, который описывает состояние персональных фанатов Александра Овечкина в последние несколько дней, отправляется простому пользователю Твиттера с ником «noah hockey stick emoji».

«Еще одна ночь без гола Овечкина. Я так больше не могу»

Этой ночью капитан «Вашингтона» не забил уже в третьем матче подряд, забросив всего одну шайбу в последних шести матчах. И, похоже, теперь вопрос, сумеет ли Легендарная Восьмерка перекрыть рекорд Яромира Ягра (766) до нового года, окончательно отпал сам собой. Тем не менее, сегодня россиянин набрал очки в пятом матче кряду и в очередной раз доказал, что умеет работать на команду.

Именно его тройка в третьем периоде помогла сравнять счет в гостевом матче с «Баффало», который в последние недели перестал подавать признаки жизни, и перевела встречу в дополнительное время. На 45-й минуте Овечкин поднял шайбу на вершину левого круга вбрасывания и молодой словак Мартин Фехервари от души зарядил в касание.

А вот в овертайме Александр мог стать единоличным героем «Кэпиталз» в этой встрече. Оказавшись без поддержки партнеров на правом фланге, он эффектно «раздел» финтом Дилана Козенса и, сместившись в центр, оказался перед финном Уккой-Пеккой Луукконеном, но не сумел прошить голкипера «Клинков» с неудобной руки. И в итоге решать исход выездного матча в пользу «Столичных» в серии буллитов пришлось узкому специалисту в лице розовощекого Ти-Джея Оши.

Но было бы наивно думать, что очередное очко Овечкина не принесло ему никакого достижения. Благодаря своей результативной передаче лидер «Кэпс» стал самым результативным игроком сезона в формате «5 на 5», а главное — прямо сейчас от попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времен его отделяет всего 5 очков.

Ах, да. Официальный аккаунт «Вашингтона» считает, что его капитан может замахнуться на отметку в 70 ассистов за сезон и побить еще один рекорд Уэйна Гретцки, который единственным в истории смог насобирать больше 70 передач за сезон в возрасте 36 лет и старше.

Впрочем, куда интереснее другие цифры. Если верить официальному протоколу, то в сегодняшнем матче россиянин провел на льду больше 25 минут. И это же на следующий день после домашнего матча с «Питтсбургом», в котором великий снайпер сыграл ровно столько же. И это учитывая, что против «Анахайма» и «Коламбуса» он сыграл всего лишь на пару минут меньше. В последних играх Питер Лавиолетт не боится использовать Овечкина и его тройку по полной, и пока нереального здоровья Александра хватает. Разумеется, такой роскошный айстайм позволяет ему регулярно находить кучу голевых моментов. Но не даст ли осечку его монструозное тело на фоне таких нагрузок — большой вопрос.

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