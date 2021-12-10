Бывший клуб Гретцки несколько лет позорит НХЛ. Обманывает партнеров, запугивает журналистов и скоро может стать бездомным

«Аризона» — не уровень Национальной хоккейной лиги.

В лучшей лиге мира солнечно не везде

Мы настолько привыкли смотреть на НХЛ с открытом ртом и называть лучшей лигой мира, что иногда совершенно зря представляем ее эталоном из палаты мер и весов.

Если в России хоккей — это зачастую социальная нагрузка для крупных компаний или бюджетные проекты, то в Америке — бизнес. Если наши клубы только тратят, то заокеанские еще и зарабатывают. Если в КХЛ перманентный колхоз, то в НХЛ сплошь стерильный профессионализм. «Там вам не тут!» — говорим мы, частенько занимаясь самобичеванием. Однако в обители Гэри Беттмэна тоже есть клубы, которые претендуют на статус ранчо. Один из них — «Аризона», которая в этой регулярке прочно осела на последнем месте Западной конференции.

С тех пор как американцы Ричард Бурк и Стивен Глюкстерн в далеком 1995-м приобрели убыточный «Виннипег Джетс» у канадца Барри Шенкароу, перевезли франшизу в абсолютно нехоккейную Аризону и переименовали ее в «Финикс Койотис», прошло больше 20 лет. За это время команда, в числе собственников (и тренеров) которой когда-то значился сам Уэйн Гретцки, сумела попасть в плей-офф всего семь раз, успела сменить несколько владельцев, умудрилась обанкротиться и однажды перейти в собственность лиги.

О катастрофических проблемах «Койотов» писали в «СЭ» еще в 2009-м. Тогда казалось, что совсем скоро в клубе из пустыни все наладится, он на долгие годы обретет вменяемого хозяина и «Аризона» будет счастливо существовать вместе с другими командами НХЛ. Но в итоге многострадальные «Койоты» превратились в унылую команду, которая перманентно тащится где-то внизу и не борется даже за выход в плей-офф, а в последние два года они и вовсе закрепились в статусе главного посмешища лиги.

«Койотов» позорит новый владелец

Непрекращающийся парад бреда в «Аризоне» начался в июле 2019-го, когда контрольный пакет акций у бывшего мажоритарного владельца клуба Эндрю Барроуэя приобрел другой богатый дядя по имени Алекс Меруэло.

Путь сына кубинских иммигрантов к успеху и мешкам с деньгами — типичная американская история. В 1961 году его родители вместе с коробкой сигар бежали от режима Кастро из Кубы в Майами, позже переселились в Нью-Йорк, где и родился Меруэло, который в 16 лет зарабатывал около 5000 долларов в месяц, работая в отцовском магазине свадебных костюмов, и попутно инвестировал в дешевую недвижимость.

8/1/19 — «I sure as s**t want to win.» The Arizona #Coyotes introduced their newest owner, 55-year-old Alex Meruelo at a press conference in Glendale, the first Hispanic majority owner in #NHL history. The son of Cuban immigrants, Meruelo spoke in both English and Spanish. #Yotes pic.twitter.com/I08eLK0J1v — Arizona Sports History (@AZSportsHistory) August 1, 2021

На накопленные деньги юный латиноамериканец, будучи студентом, купил разорившуюся пиццерию, из которой за несколько лет выросла целая федеральная сеть с представительствами в 50 регионов, и уже к 23 годам стал миллионером. Попутно он продолжил скупать здания и земельные участки, приобрел несколько испаноязычных телеканалов и радиостанций, а чуть позже объединил все свои активы в холдинг Meruelo Group. Причем какой-то его бизнес разросся настолько, что Алекс смог позволить себе покупку казино-курорта Grand Sierra Resort в Лас-Вегасе и в 2013-м чуть было не выкупил у Дональда Трампа знаменитый гостиничный комплекс Trump Plaza в Атлантик-Сити.

«Аризона» была не первой попыткой Меруэло зайти в мир профессионального спорта — в 2011-м он пытался приобрести контрольный пакет баскетбольного клуба «Атланта Хоукс», но совет управляющих НБА не одобрил сделку со старыми владельцами, не получив от бизнесмена достаточных финансовых гарантий. В итоге Меруэло на несколько лет оставил попытки приобрести спортивную франшизу и только два года назад осуществил давнюю мечту, получив 95 процентов акций «Аризоны» и полный контроль над клубом.

НХЛ оказалась куда более благосклонна к миллиардеру. В лигу он заходил в статусе бизнесмена, умеющего поднимать кризисные предприятия, которой по-прежнему и является «Аризона». А главное — испаноязычный магнат покупал клуб в штате, где около 30 процентов жителей латиноамериканского происхождения, и был заинтересован в развитии хоккея в пустыне, с ходу пообещав построить для команды собственную арену. Последний фактор оказался чуть ли не самым важным для совета управляющих.

Меруэло управляет клубом, как одной из своих пиццерий, — кидает многолетних партнеров и не уважает собственных сотрудников

Став первым латиноамериканским владельцем в НХЛ, Меруэло логично привел во фронт-офис собственную команду во главе с новым президентом Хавьером Гутьерресом — доверенным лицом семьи, который ранее осуществлял оперативное управление его личным холдингом, и сразу заявил на встрече с персоналом, что намерен сделать из клуба настоящую семью.

Получив в руки новую игрушку, Гутьеррес начал работать на увеличение испаноязычной фанбазы. Например, «Аризона» стала одним из инициаторов проведения в НХЛ месяца латиноамериканского наследия, выпустила мерч на испанском и начала вести клубные аккаунты на двух языках.

Alex Meruelo made history last year by becoming the first Latino controlling owner in the NHL when he purchased the Arizona Coyotes, then made more history by naming Xavier Gutierrez as the first Latino team president and CEO in NHL history



Full story: https://t.co/HVZEPmbEyr pic.twitter.com/NNU29Ql9Rk — Hockey Night in Canada (@hockeynight) June 9, 2020

Приход к власти нового человека со свежими идеями ненадолго оживил сирую франшизу. Практически сразу после собственного назначения ставленник Меруэло собрал клубных сотрудников в собственном доме и попытался сплотить их в неформальной обстановке анекдотами и разговорами о семье. Но уже вскоре выяснилось, что дорогие посиделки и красивые речи Гутьерреса оказались чистым популизмом, а в офисе начнется хаотичная «спартаковская» текучка.

На первых пресс-конференциях Меруэло старался быть как можно более эмоциональным и часто повторял, что франшизе нужна встряска. Но за закрытыми дверями кубинец и его доверенные лица вели себя попросту неадекватно — один из бывших сотрудников «Койотов» на условиях анонимности рассказывал, что Алекс орал на него и отчитывал на глазах у двадцати других работников офиса и приходил в ярость, когда кто-то из подчиненных назвал его только по имени.

Однако этот случай меркнет по сравнению с тем, что его команда менеджеров хвасталась, как одно из предприятий холдинга умудрялось экономить на салфетках, а личные казначеи Меруэло Луис Армона и Армандо Дельгадо пытались урезать даже незначительные расходы.

Так, оба аудитора искренне не понимали, почему клуб должен платить за костюмы, в которых хоккеисты приезжают на матчи и которые с огромной скидкой предоставлялись розничной фирмой-партнером. По словам нескольких сотрудников, однажды Армона ударил кулаком о стол и крикнул: «Бесплатно! Бесплатно! Бесплатно! Никто не будет зарабатывать на «Койотах! Они существуют только благодаря нам!»

В итоге все это привело к тому, что большинство давних партнеров «Аризоны» отвернулись от клуба. Сразу несколько бывших поставщиков и компаний, которые не один сезон сотрудничали с «Койотами», заявили, что новые боссы регулярно допускали просрочки платежей и зачастую отказывались платить им, ссылаясь на то, что предыдущие соглашения заключали старые хозяева, и предлагали контрагентам отстаивать свои права в суде. Пока этому совету последовал только чартерный авиаперевозчик Paradigm, которому клуб из Глендейла задолжал около 300 тысяч долларов.

Правда, свои обязательства «Койотис» не исполняют не только перед другими бизнесменами, но и перед собственными работниками. Обманывать кого-то — жизненное кредо Meruelo Group, которое наиболее ярко начало проявляться в последние пару лет.

Самый показательный пример политики кубинца произошел после старта пандемии. Если сначала владелец с гордостью пел песни о том, что считает своих подчиненных частью большой семьи, и рассказывал, что клуб продолжит выплачивать им зарплату до конца чемпионата, то через месяц отказался от своих слов и уволил ровно половину офисных сотрудников.

Более того, кинули и некоторых хоккеистов, которым клуб не выплатил подписные бонусы. Форвард Тайлер Стингберген получил деньги после того, как его агент написал жалобу в профсоюз игроков и NHLPA без лишнего шума и официального разбирательства стрясла с «Аризоны» причитающиеся канадцу доллары.

Само собой, в НХЛ были в курсе, что Меруэло управляет клубом словно одной из своих пиццерий. Но каждый раз, когда Гэри Беттмэна спрашивали о хаосе внутри «Койотис», хитрый функционер говорил, что журналисты сгущают краски и называл кубинца... самой сильной личностью, которая когда-либо держала в узде «Аризону». Да и мог ли он сказать что-то другое после того, как лично дал Меруэло вожжи в руки?

В офисе «Аризоны» полный раздрай — год назад клуб впустую потратил драфт-пик на «отмененного» хоккеиста

Бесконечный калейдоскоп увольнений и появление миллиона начальников из материнского холдинга привели к тому, что работа офиса в «Аризоне» начала напоминать веселый пустынный ералаш. Отныне о словах «согласованность» и «организованность» во франшизе позабыли, а ключевые решения принимались будто в пьяном угаре после нескольких бутылок местной текилы.

Самый громкий провал спортивного отдела случился, когда в октябре 2020-го «Койоты» на драфте потратили свой четвертый пик на американца Митчелла Миллера, который к тому моменту находился в центре расистского скандала. Незадолго до церемонии выяснилось, что, будучи школьником, тот издевался над темнокожим одноклассником-инвалидом, называл его «нигером» и призывал «идти собирать хлопок».

Североамериканские СМИ и «прогрессивная общественность» быстро «отменили» еще совсем зеленого хоккеиста, а энхаэловские клубы, разумеется, по-быстрому вычеркнули его из своих списков. Однако «Аризона» решила пойти против течения и задрафтовала Миллера в четвертом раунде, заявив, что поддерживает политику инклюзивности. При этом, по информации The Athletic, на одном из преддрафтовых собраний скауты и руководство «Койотов» посчитали, что Митчелл не заслуживает того, чтобы играть в их команде.

University of North Dakota President Andrew Armacost announced on Friday that former Arizona Coyotes draft pick Mitchell Miller is no longer a part of UND's men's hockey team: https://t.co/GFJ8TgcIX3 pic.twitter.com/ntl1krHIW3 — TSN Hockey (@TSNHockey) October 30, 2020

Вот только никто порыва клуба не оценил, и после того, как «дело Миллера» попало на первые полосы федеральных изданий, «Аризона» резко позабыла о желании помочь хоккеисту стать лучше и отказалась от прав на него, включив заднюю.

«Перед выбором Митчелла на драфте мы были в курсе об инциденте, имевшем место в 2016 году. Мы не одобряем такое поведение, но посчитали, что сможем поработать с Митчеллом, чтобы он стал более ответственным за свои поступки, чтобы предоставить ему возможность стать лидером движения против агрессии и расизма.

Затем мы больше выяснили насчет дела в целом и, что более важно, насчет того, какой эффект оно произвело на пострадавших. То, что мы узнали, не соответствует базовым ценностям нашего клуба. В связи с этим мы приняли решение отказаться от прав. Мистер Миллер теперь свободный агент и может следовать за своей мечтой стать игроком НХЛ в другом месте", — объяснялся Гутьеррес в клубном пресс-релизе.

Нового генменеджера помогал выбирал сын владельца — он не хочет учиться хоккейным тонкостям, но пытается оценивать игроков

Как вообще могла произойти такая ситуация? Все очень просто. Незадолго до старта коронавирусного плей-офф в «пузыре» «Аризона» уволила генерального менеджера Джона Чайку, который с действующим контрактом на руках без разрешения Меруэло начал вести переговоры с «Нью-Джерси». И, несмотря на слова экс-босса о том, что владелец сделал его пребывание в организации невозможным, формально повод покарать молодого канадца у клуба действительно был. Причем НХЛ не осталась в стороне и наказала его дисквалификацией до конца 2021 года.

На короткой дистанции «Койоты» решили заткнуть внезапно образовавшуюся дыру бывшим помощником Чайки Стивом Салливаном, а менеджером «на постоянку» тут же был приглашен бывший главный скаут и ассистент генменеджера «Сент-Луиса» Билл Армстронг, который по соглашению с «Блюзменами» не мог принимать участие в скандальном для «Аризоны» драфте 2020 года. За круглым столом во время драфта 51-летнего канадца, конечно, не было, но, как говорится, все всё понимают. Как минимум в составлении списков и оценке игроков он точно участвовал. И тут возникает самый главный вопрос — за кем было последнее слово в тот день?

Было бы глупо думать, что после увольнения Чайки «Аризона» рассматривала на пост ГМ только Армстронга. Как сообщали сразу несколько инсайдеров, перед назначением экс-скаута «Блюзменов» клуб вел переговоры и с другими кандидатами, но все они отвалились уже на ранней стадии переговоров лишь по одной причине — всем им не нравилось то, что на клубные процессы серьезно влияет сын нового владельца Алекс Меруэло-младший.

Отпрыск кубинца, которого усадили в кресло советника по бизнесу и хоккейным операциям, не стеснялся оценивать игроков, раздавать «ценные» советы людям с огромным хоккейным опытом, но даже не знал, как работает потолок зарплат в НХЛ и большую часть рабочего времени тратил на просмотр развлекательных видео в YouTube. Ну и кому нужно такое счастье?

Армстронг угрожал сотрудникам увольнением и запугивал журналистов

За 16 лет в «Блюз» Армстронг, успевший несколько лет поиграть в АХЛ, заслужил репутацию работяги и правдоруба. Оказавшись в пустыне, новый генменеджер «Аризоны» на первой пресс-конференции задекларировал, что хочет создать «организацию без оправданий» и будет искать игроков, которые готовы «истекать кровью в пустыне». Также он заверил всех, что не будет избавляться от людей, которые оказались в клубном офисе с подачи его уволенного предшественника.

«Я буду доверять тебе, пока ты не будешь давать мне повод не делать этого», — рассказывал он журналистам. Иронично, но через некоторое время после этих слов Армстронг вместе с Гутьерресом целенаправленно стали вычищать офис от ставленников Чайки.

Армстронг боялся, что внутри клуба могут остаться «крысы». Сразу после назначения он разослал всем сотрудникам клуба письма, в которых сообщил, что «несанкционированное распространение любой клубной информации не допускается и является основанием для дисциплинарных мер вплоть до немедленного увольнения». Помимо этого, по информации все того же The Athletic, сотрудников обязали подписать документ, подтверждающий согласие с этими условиями. И, если верить одному из неназванных энхаэловских менеджеров, подобная ситуация — нонсенс для НХЛ.

«Хила Ривер-арена». Фото USA Today Sports

Удивителен сам факт глобальной утечки информации. В Северной Америке большинство пишущих журналистов «привязаны» к определенному клубу — поэтому зачастую заокеанские коллеги в 90 процентов случаев стараются держать нейтралитет (а иной раз в открытую проявлять лояльность) по отношению к менеджерам в обмен на инсайды и эксклюзивные комментарии. Шаг влево — и ты в черном списке.

Но в ноябре прошлого года The Athletic не побоялся щелкнуть «Койотам» по носу и ударить лично по Армстронгу, который после публикации в ярости связался с репортером и в личной беседе рассказал, что его распорядок дня и другие файлы были украдены с его компьютера. Билл предупредил журналистку, что виновник отправится в тюрьму, и пугал ее тем, что расскажет другим генменеджерам о ее связях с преступниками. Забавно, но журналистка не побоялась угроз канадца и практически сразу же растрепала о них всему миру, выставив его полным клоуном.

Все это не могло оставить равнодушным Гутьерреса, который после очередной убийственной статьи объявил войну не только изданию, но и лично Кэти Стрэнг — одному из немногих американских авторов, покрывающему не конкретный клуб, а всю лигу в целом.

В межсезонье «Койоты» могут остаться без арены

Только вся эта мишура меркнет по сравнению с тем, что следующей весной «Койоты» могут стать бомжами. Все дело в том, что муниципалитет Глендейла, владеющий Gila River Arena, еще несколько лет назад решил, что не будет продлевать действующий договор аренды с клубом.

Изначально «Аризона» должна была освободить жилплощадь по окончании сезона-2019/20. Но чуть позже клуб продлил соглашение и отложил переезд до 30 июня 2022-го. В конце прошлого лета бывший сити-менеджер Глендейла Кевин Фелпс заявил, что город не намерен продолжать сотрудничество с клубом, а стороны после нескольких месяцев переговоров достигли точки невозврата по вопросу.

home sweet home ? pic.twitter.com/yayHPcDrO0 — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) October 20, 2021

Почему же муниципальные власти решили выселить клуб, для которого и строили современный 17-тысячник в 2003-м? Здесь ничего нового — «Койоты» накопили огромные долги перед городом и управляющей компанией (около полутора миллионов долларов), регулярно допускают просрочки по платежам и отказываются брать на себя обязанности по текущему ремонту и модернизации арены.

— Мы надеемся, что городские чиновники пересмотрят свою позицию, которая в первую очередь нанесет ущерб малому бизнесу и гражданам Глендейла. Клуб по-прежнему открыт для возобновления переговоров с городом. Самое главное, что «Койотис» на сто процентов привержены поиску долгосрочного решения для строительства арены в Аризоне, и ничто не поколеблет нашу решимость делать то, что правильно для нашей организации, жителей всей долины и наших фанатов, — комментировал решение муниципалитета Гутьеррес.

Меруэло же, отвечая на вопросы про ситуацию с ареной, постоянно повторял, что команда теряет кучу денег, оставаясь в Глендейле. И это действительно так: большая часть корпоративных спонсоров «Аризоны» осталась в столице штата, а болельщикам дико неудобно добираться до маленького городка, который формально входит в агломерацию столицы штата — так что проблемы с посещаемостью Gila River Arena легко объяснимы.

«Хила Ривер-арена». Фото Getty Images

С владельцем соглашался и Беттмэн, заявлявший, что Глендейл не способен экономически обеспечить франшизу, и поддержавший решение толстосума построить собственную арену в Финиксе. Поговаривают, что комиссионер даже писал письмо в легислатуру Аризоны с просьбой помочь «Койотам» обрести собственную норку на основании государственно-частного партнерства.

У городских чиновников своя правда. Не так давно они рассказали, что во время пандемии простили клубу нехилый долг за аренду и обслуживание арены в обмен на дальнейшую добросовестность, но кубинец снова их обманул. Последней же каплей в окончательном разрыве отношений с Глендейлом стало нежелание «Аризоны» участвовать в мини-реконструкции стадиона, которому в следующем году исполнится 19 лет. При этом изначально Meruelo Group согласилась софинансировать ремонт. Но через какое-то время отказалась от своих обещаний, сославшись на то, что другие профессиональные клубы штата модернизировали свои арены за счет бюджетных средств.

Где «Койоты» начнут следующий сезон, до сих пор непонятно. Перевозить команду из Аризоны Мерэуло не собирается и раз за разом заявляет, что хочет помочь команде обрести собственный дом в небольшом городке Темпе, который граничит с Финиксом. Но на его строительство нужно время, а команде прямо сейчас кровь из носу требуется место, где бы она могла перекантоваться еще пару-тройку сезонов.

А пока «Аризона», которая в это межсезонье ушла в перестройку (какую уже за последние пять лет?) и начала коллекционировать драфт-пики, со всеми своими проблемами продолжает полоскаться на дне Западной конференции и регулярно генерирует мигрень в голове у Беттмэна.