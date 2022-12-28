Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила «Рейнджерс». Не спасли даже суперсэйвы Шестеркина
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Юханссон — 9 (бол., Кузнецов, Густафссон), 8:44 — 0:1. Густафссон — 5 (Шири, Строум), 37:01 — 0:2. Эллер — 7 (Манта), 39:23 — 0:3. Шири — 11 (мен., п.в.), 56:58 — 0:4.
Вратари: Шестеркин (55:04 — 56:58) — Кемпер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (13+7+12) — 30 (8+15+7).
Наши: Кравцов (16.28/1/-1), Панарин (21.02/4/-2) — Алексеев (15.39/0/0), Кузнецов (15.45/4/0), Овечкин (17.32/1/+1), Орлов (23.27/0/+2).
28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
НХЛ вернулась после рождественской паузы с большим количеством матчей, а один из центральных прошел в Нью-Йорке на «Мэдисон-Сквер-Гарден». В гости к «Рейнджерс» пожаловал «Вашингтон», который набрал отличный ход и в последних десяти матчах одержал девять побед. Внушительную серию показали и «бродвейцы», но сегодня команде Артемия Панарина оказалось труднее оставить праздничный стол и выйти на лед.
Виталий Кравцов получил шанс сыграть в первом звене с Зибанежадом и Панариным, но больше всего запомнился забавным эпизодом с Дмитрием Орловым. Защитник «Вашингтона» жестко отправил соотечественника на лед и показал, что шутить не собирается. К счастью, Кравцов не получил травму и смог продолжить матч, хотя болельщики «Рейнджерс» сразу же стали шутить по этому поводу.
С самого начала матча для хозяев все стало складываться неудачно. Уже в середине первого периода они схлопотали два подряд удаления, за что мгновенно получили гол от Маркуса Юханссона. В заброшенной шайбе также поучаствовал Евгений Кузнецов, который в последних трех играх набрал 4 (1+3) очка. Сегодня он снова был заряжен и раздавал шикарные передачи, правда, Энтони Манта не поддержал шедевр.
В первом периоде дебютным голом в НХЛ мог также отметиться Александр Алексеев. Российский защитник «Вашингтона» заменил в составе снова выбывшего из-за травмы Джона Карлсона, но хлесткий бросок Алексеева пришелся в перекладину. Американец выбыл на неопределенный срок после попадания шайбы в лицо в прошлой игре, поэтому у Алексеева еще будет шанс заявить о себе.
Концовка второго периода стала в матче ключевой. Гости меньше чем за три минуты забросили дважды, а уже пятой шайбой в сезоне отметился защитник Эрик Густафссон. В последних пяти матчах на его счету 9 (5+4) баллов и это шикарный игровой отрезок в его исполнении. В составе «Вашингтона» все чаще стали появляться неожиданные герои, так что можно сказать, что команда расцветает на глазах. Уровень сплоченности коллектива отчетливо виден.
Похвастаться чем-то подобным, как минимум сегодня, «Рейнджерс» не смогли. Команда бездарно использовала пять попыток большинства и не реализовала несколько убойных моментов. Если бы не уверенные действия Шестеркина и несколько попаданий в штангу, то проиграть «бродвейцы» могли с еще более крупным счетом. Игорь же потихоньку набирает форму и все чаще становится похожим на себя образца прошлого сезона.
А вот в ворота Дарси Кемпера шайба ни в какую не хотела заходить. Канадец отразил 32 броска и оформил уже третий сухарь в текущем сезоне. Чарли Линдгрен остался в запасе, хотя многие рассчитывали увидеть его первую в карьере дуэль с родным братом Райаном, который выступает за «Рейнджерс». Значит, в следующий раз.
Александр Овечкин после исторического матча решил взять передышку и был не сильно заметен. Он нанес лишь один бросок, зато закончил встречу с показателем полезности «+1». Теперь «Вашингтон» ждет домашняя серия, где Александр точно получит шансы продолжить погоню за Уэйном Гретцки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|34
|22
|12
|46
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|44
|4
|Питтсбург
|34
|19
|15
|43
|5
|Рейнджерс
|36
|19
|17
|43
|6
|Айлендерс
|36
|20
|16
|42
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|34
|27
|7
|57
|2
|Торонто
|35
|22
|13
|50
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Оттава
|34
|15
|19
|33
|8
|Монреаль
|34
|15
|19
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|36
|21
|15
|48
|2
|Виннипег
|35
|21
|14
|43
|3
|Миннесота
|34
|20
|14
|42
|4
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|5
|Сент-Луис
|35
|16
|19
|35
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|32
|11
|21
|27
|8
|Чикаго
|33
|8
|25
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|24
|12
|49
|2
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|44
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Калгари
|35
|16
|19
|39
|5
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|6
|Ванкувер
|33
|15
|18
|33
|7
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
|28.12
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 0
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Баффало
|- : -
|28.12
|03:00
|
Оттава – Бостон
|3 : 2 Б
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|0 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 1
|28.12
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|1 : 4
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 3
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 5 ОТ
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|28.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|66
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|56
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|51
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|30
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|36
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19