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Сегодня, 07:10

Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила «Рейнджерс». Не спасли даже суперсэйвы Шестеркина

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин (справа) и Виталий Кравцов.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» продолжил удачную серию.

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Юханссон — 9 (бол., Кузнецов, Густафссон), 8:44 — 0:1. Густафссон — 5 (Шири, Строум), 37:01 — 0:2. Эллер — 7 (Манта), 39:23 — 0:3. Шири — 11 (мен., п.в.), 56:58 — 0:4.
Вратари: Шестеркин (55:04 — 56:58) — Кемпер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (13+7+12) — 30 (8+15+7).
Наши: Кравцов (16.28/1/-1), Панарин (21.02/4/-2) — Алексеев (15.39/0/0), Кузнецов (15.45/4/0), Овечкин (17.32/1/+1), Орлов (23.27/0/+2).
28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

НХЛ вернулась после рождественской паузы с большим количеством матчей, а один из центральных прошел в Нью-Йорке на «Мэдисон-Сквер-Гарден». В гости к «Рейнджерс» пожаловал «Вашингтон», который набрал отличный ход и в последних десяти матчах одержал девять побед. Внушительную серию показали и «бродвейцы», но сегодня команде Артемия Панарина оказалось труднее оставить праздничный стол и выйти на лед.

Виталий Кравцов получил шанс сыграть в первом звене с Зибанежадом и Панариным, но больше всего запомнился забавным эпизодом с Дмитрием Орловым. Защитник «Вашингтона» жестко отправил соотечественника на лед и показал, что шутить не собирается. К счастью, Кравцов не получил травму и смог продолжить матч, хотя болельщики «Рейнджерс» сразу же стали шутить по этому поводу.

С самого начала матча для хозяев все стало складываться неудачно. Уже в середине первого периода они схлопотали два подряд удаления, за что мгновенно получили гол от Маркуса Юханссона. В заброшенной шайбе также поучаствовал Евгений Кузнецов, который в последних трех играх набрал 4 (1+3) очка. Сегодня он снова был заряжен и раздавал шикарные передачи, правда, Энтони Манта не поддержал шедевр.

В первом периоде дебютным голом в НХЛ мог также отметиться Александр Алексеев. Российский защитник «Вашингтона» заменил в составе снова выбывшего из-за травмы Джона Карлсона, но хлесткий бросок Алексеева пришелся в перекладину. Американец выбыл на неопределенный срок после попадания шайбы в лицо в прошлой игре, поэтому у Алексеева еще будет шанс заявить о себе.

Концовка второго периода стала в матче ключевой. Гости меньше чем за три минуты забросили дважды, а уже пятой шайбой в сезоне отметился защитник Эрик Густафссон. В последних пяти матчах на его счету 9 (5+4) баллов и это шикарный игровой отрезок в его исполнении. В составе «Вашингтона» все чаще стали появляться неожиданные герои, так что можно сказать, что команда расцветает на глазах. Уровень сплоченности коллектива отчетливо виден.

Похвастаться чем-то подобным, как минимум сегодня, «Рейнджерс» не смогли. Команда бездарно использовала пять попыток большинства и не реализовала несколько убойных моментов. Если бы не уверенные действия Шестеркина и несколько попаданий в штангу, то проиграть «бродвейцы» могли с еще более крупным счетом. Игорь же потихоньку набирает форму и все чаще становится похожим на себя образца прошлого сезона.

А вот в ворота Дарси Кемпера шайба ни в какую не хотела заходить. Канадец отразил 32 броска и оформил уже третий сухарь в текущем сезоне. Чарли Линдгрен остался в запасе, хотя многие рассчитывали увидеть его первую в карьере дуэль с родным братом Райаном, который выступает за «Рейнджерс». Значит, в следующий раз.

Александр Овечкин после исторического матча решил взять передышку и был не сильно заметен. Он нанес лишь один бросок, зато закончил встречу с показателем полезности «+1». Теперь «Вашингтон» ждет домашняя серия, где Александр точно получит шансы продолжить погоню за Уэйном Гретцки.

Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Вашингтон 37 20 17 44
4 Питтсбург 34 19 15 43
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
8 Монреаль 34 15 19 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 32 19 13 40
5 Сент-Луис 35 16 19 35
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
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Оттава – Бостон
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 0 : 4
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 2 : 3
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Сент-Луис – Торонто
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 - : -
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