Овечкин остался без гола, но его команда уничтожила «Рейнджерс». Не спасли даже суперсэйвы Шестеркина

«Вашингтон» продолжил удачную серию.

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Юханссон — 9 (бол., Кузнецов, Густафссон), 8:44 — 0:1. Густафссон — 5 (Шири, Строум), 37:01 — 0:2. Эллер — 7 (Манта), 39:23 — 0:3. Шири — 11 (мен., п.в.), 56:58 — 0:4.

Вратари: Шестеркин (55:04 — 56:58) — Кемпер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (13+7+12) — 30 (8+15+7).

Наши: Кравцов (16.28/1/-1), Панарин (21.02/4/-2) — Алексеев (15.39/0/0), Кузнецов (15.45/4/0), Овечкин (17.32/1/+1), Орлов (23.27/0/+2).

28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

НХЛ вернулась после рождественской паузы с большим количеством матчей, а один из центральных прошел в Нью-Йорке на «Мэдисон-Сквер-Гарден». В гости к «Рейнджерс» пожаловал «Вашингтон», который набрал отличный ход и в последних десяти матчах одержал девять побед. Внушительную серию показали и «бродвейцы», но сегодня команде Артемия Панарина оказалось труднее оставить праздничный стол и выйти на лед.

Виталий Кравцов получил шанс сыграть в первом звене с Зибанежадом и Панариным, но больше всего запомнился забавным эпизодом с Дмитрием Орловым. Защитник «Вашингтона» жестко отправил соотечественника на лед и показал, что шутить не собирается. К счастью, Кравцов не получил травму и смог продолжить матч, хотя болельщики «Рейнджерс» сразу же стали шутить по этому поводу.

С самого начала матча для хозяев все стало складываться неудачно. Уже в середине первого периода они схлопотали два подряд удаления, за что мгновенно получили гол от Маркуса Юханссона. В заброшенной шайбе также поучаствовал Евгений Кузнецов, который в последних трех играх набрал 4 (1+3) очка. Сегодня он снова был заряжен и раздавал шикарные передачи, правда, Энтони Манта не поддержал шедевр.

В первом периоде дебютным голом в НХЛ мог также отметиться Александр Алексеев. Российский защитник «Вашингтона» заменил в составе снова выбывшего из-за травмы Джона Карлсона, но хлесткий бросок Алексеева пришелся в перекладину. Американец выбыл на неопределенный срок после попадания шайбы в лицо в прошлой игре, поэтому у Алексеева еще будет шанс заявить о себе.

Концовка второго периода стала в матче ключевой. Гости меньше чем за три минуты забросили дважды, а уже пятой шайбой в сезоне отметился защитник Эрик Густафссон. В последних пяти матчах на его счету 9 (5+4) баллов и это шикарный игровой отрезок в его исполнении. В составе «Вашингтона» все чаще стали появляться неожиданные герои, так что можно сказать, что команда расцветает на глазах. Уровень сплоченности коллектива отчетливо виден.

Похвастаться чем-то подобным, как минимум сегодня, «Рейнджерс» не смогли. Команда бездарно использовала пять попыток большинства и не реализовала несколько убойных моментов. Если бы не уверенные действия Шестеркина и несколько попаданий в штангу, то проиграть «бродвейцы» могли с еще более крупным счетом. Игорь же потихоньку набирает форму и все чаще становится похожим на себя образца прошлого сезона.

А вот в ворота Дарси Кемпера шайба ни в какую не хотела заходить. Канадец отразил 32 броска и оформил уже третий сухарь в текущем сезоне. Чарли Линдгрен остался в запасе, хотя многие рассчитывали увидеть его первую в карьере дуэль с родным братом Райаном, который выступает за «Рейнджерс». Значит, в следующий раз.

Александр Овечкин после исторического матча решил взять передышку и был не сильно заметен. Он нанес лишь один бросок, зато закончил встречу с показателем полезности «+1». Теперь «Вашингтон» ждет домашняя серия, где Александр точно получит шансы продолжить погоню за Уэйном Гретцки.