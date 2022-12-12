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12 декабря, 06:20

Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)
Голы: ван Римсдайк — 2 (Дауд, Протас), 23:25 — 0:1. Кузнецов — 4 (бол., Карлсон, Шири), 28:21 — 0:2. Юханссон — 7 (мен., буллит), 29:55 — 0:3. Эллер — 6 (Манта, Орлов), 35:24 — 0:4. Лаури — 7 (Моррисси, Бэррон), 40:35 — 1:4. Дюбуа — 14 (Коннор, Эйссимонт), 43:29 — 2:4. Овечкин — 17 (п.в., Орлов), 57:48 — 2:5.
Вратари: Хеллибак (56:20 — 57:48) — Линдгрен.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 31 (10+9+12) — 36 (9+15+12).
Наши: — - Кузнецов (18.15/2/0), Овечкин (16.02/3/-1), Орлов (21.29/3/0).
12 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14 096 зрителей

Дела «Вашингтона» постепенно налаживаются. Все-таки основная задача команды — выход в плей-офф, а не рекорд Александра Овечкина по голам. И как же приятно, что эти вопросы решаются вместе.

«Кэпиталз» выиграли четвертый матч подряд, обыграв в гостях очень непростого соперника. «Виннипег» до этого выиграл четыре матча подряд, успешная серия «Вашингтона» составляла на матч меньше. Очевидно, что более уверенно проводящие сезон «Джетс» были фаворитом. Но с самого начала у хозяев все пошло не так.

В первом периоде преимущество было у «Виннипега», но даже в большинстве парни Рика Боунесса не смогли пробить второго вратаря «Вашингтона» Чарли Линдгрена. У игрока, который большую часть карьеры провел в АХЛ, после травмы Дарси Кемпера появился отличный шанс показать, что он достоин места в команде. И это Чарли удается: во всех четырех выигранных подряд матчах ворота «Кэпиталз» защищал именно он.

А во второй двадцатиминутке «Вашингтон» взялся за дело в атаке, забросив аж четыре шайбы. Особенно красивым получился гол Евгения Кузнецова, который переложил шайбу под неудобную и переиграл вратаря.

«Виннипег» отыграл два гола в третьем периоде, но оказалось, что «Вашингтону» это было даже на руку. Пришло время Александра Овечкина, который забросил уже 53-й гол в карьере в пустые ворота. До Гретцки по этому показателю — всего три шайбы. При этом Овечкин впервые в карьере забил четыре гола подряд в пустые ворота.

Также четыре шайбы осталось забросить Александру, чтобы догнать по голам в НХЛ легендарного Горди Хоу. До Гретцки — 97 голов. Отставание стремительно сокращается. И кто потом вспомнит, что Овечкин забивал в пустые ворота? Разницы никакой нет, вперед — к рекордам.

Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и&nbsp;Колтон Парэйко. НХЛ: «Сент-Луис» уступил «Колорадо», «Вашингтон» обыграл «Виннипег» и другие матчи 11 и 12 декабря
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
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1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
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5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
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7 Аризона 26 9 17 22
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2 Сиэтл 27 16 11 35
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