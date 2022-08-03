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Сегодня, 14:08

Знарок заявил, что ожидал прорыва от Игоря Шестеркина

Михаил Зислис
Обозреватель
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Бывший тренер сборной России, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок в интервью «СЭ» рассказал, что прорыв вратаря Игоря Шестеркина в «Рейнджерс» не стал для него сюрпризом.

— Рады за Игоря Шестеркина, который выиграл «Везину»?

— Конечно. Очень. Он молодец.

— Можно было ожидать от него такого, когда он выступал в СКА?

— Честно? Ожидал. Уже тогда было понятно, что это талантливый и перспективный голкипер. Только тренер по вратарям чаще общается с ним, а мы только прислушиваемся. Шестеркин психологически готов очень серьезно. Он здорово потащил «Рейнджерс» в этом сезоне.

С 2016 по 2018 годы Знарок работал с Шестеркиным в СКА и сборной России.

По итогам сезона-2021/22 в НХЛ Шестеркин получил награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю чемпионата.

Олег Знарок. «У Овечкина получится побить рекорд Гретцки». Интервью Знарка — о Панарине и Алисе, наших звездах НХЛ и «Ак Барсе»

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Олег Знарок
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