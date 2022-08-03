Знарок заявил, что ожидал прорыва от Игоря Шестеркина
Бывший тренер сборной России, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок в интервью «СЭ» рассказал, что прорыв вратаря Игоря Шестеркина в «Рейнджерс» не стал для него сюрпризом.
— Рады за Игоря Шестеркина, который выиграл «Везину»?
— Конечно. Очень. Он молодец.
— Можно было ожидать от него такого, когда он выступал в СКА?
— Честно? Ожидал. Уже тогда было понятно, что это талантливый и перспективный голкипер. Только тренер по вратарям чаще общается с ним, а мы только прислушиваемся. Шестеркин психологически готов очень серьезно. Он здорово потащил «Рейнджерс» в этом сезоне.
С 2016 по 2018 годы Знарок работал с Шестеркиным в СКА и сборной России.
По итогам сезона-2021/22 в НХЛ Шестеркин получил награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю чемпионата.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
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|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
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|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
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|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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