Знарок заявил, что ожидал прорыва от Игоря Шестеркина

Бывший тренер сборной России, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок в интервью «СЭ» рассказал, что прорыв вратаря Игоря Шестеркина в «Рейнджерс» не стал для него сюрпризом.

— Рады за Игоря Шестеркина, который выиграл «Везину»?

— Конечно. Очень. Он молодец.

— Можно было ожидать от него такого, когда он выступал в СКА?

— Честно? Ожидал. Уже тогда было понятно, что это талантливый и перспективный голкипер. Только тренер по вратарям чаще общается с ним, а мы только прислушиваемся. Шестеркин психологически готов очень серьезно. Он здорово потащил «Рейнджерс» в этом сезоне.

С 2016 по 2018 годы Знарок работал с Шестеркиным в СКА и сборной России.

По итогам сезона-2021/22 в НХЛ Шестеркин получил награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю чемпионата.