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Знарок о своей брутальности: «Со стороны мы смотримся крепкими мужиками, а в душе добрые и ранимые»

Знарок заявил, что его брутальность проявляется только во внешнем виде
Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал об отношениях с Александром Овечкиным, а также выразил уверенность, что капитану «Вашингтона» удастся побить рекорд НХЛ Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру.

— Всегда приятно видеть, когда вы встречаетесь с Александром Овечкиным. Сразу вспоминается 2014-й, когда он был капитаном сборной России. У вас ментальная связь?

— Сашка — хороший парень и хороший человек. Мы уже давно знакомы. Важно, что он меня помнит.

— Разве были хоккеисты, которые вас забывают?

— Нет, такого нет. Думаю, мне повезло в жизни, что ребята звонят. Вот это греет душу. Другое дело — и я иногда звоню кого-то поддержать. Иногда вижу, что где-то что-то не идет. Позвонил, поддержал, успокоил.

— Вам интересна гонка Овечкина за Гретцки или это только для журналистов?

— На него оказывается очень большое давление. Думаю, у него получится. Он ведь все понимает. Знаете, это со стороны мы смотримся крепкими мужиками, а в душе-то совсем другие — добрые и местами ранимые. С возрастом это проявляется больше.

Олег Знарок. «У Овечкина получится побить рекорд Гретцки». Интервью Знарка — о Панарине и Алисе, наших звездах НХЛ и «Ак Барсе»

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Олег Знарок
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