Знарок о своей брутальности: «Со стороны мы смотримся крепкими мужиками, а в душе добрые и ранимые»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал об отношениях с Александром Овечкиным, а также выразил уверенность, что капитану «Вашингтона» удастся побить рекорд НХЛ Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру.
— Всегда приятно видеть, когда вы встречаетесь с Александром Овечкиным. Сразу вспоминается 2014-й, когда он был капитаном сборной России. У вас ментальная связь?
— Сашка — хороший парень и хороший человек. Мы уже давно знакомы. Важно, что он меня помнит.
— Разве были хоккеисты, которые вас забывают?
— Нет, такого нет. Думаю, мне повезло в жизни, что ребята звонят. Вот это греет душу. Другое дело — и я иногда звоню кого-то поддержать. Иногда вижу, что где-то что-то не идет. Позвонил, поддержал, успокоил.
— Вам интересна гонка Овечкина за Гретцки или это только для журналистов?
— На него оказывается очень большое давление. Думаю, у него получится. Он ведь все понимает. Знаете, это со стороны мы смотримся крепкими мужиками, а в душе-то совсем другие — добрые и местами ранимые. С возрастом это проявляется больше.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|0
|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
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|0
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|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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