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Сегодня, 11:00

«Страшная ситуация». Капризова дважды не пустили в США

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press
Продолжение карьеры нападающего «Миннесоты» под вопросом или беспокоиться не о чем?

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов после окончания сезона в НХЛ отправился домой, в Россию. Побывал в родном Новокузнецке, поучаствовал в прощальном матче Александра Семина. Но неожиданный скандал, ставший последствием задержания экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, который помогал хоккеистам с оформлением военных билетов, поменял планы игрока.

Как сообщал ранее «СЭ», Кирилл принял решение вернуться в США после того, как вратаря Ивана Федотова отправили в воинскую часть в Северодвинске.

Кирилл Капризов. Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит

Трем хоккеистам, оформившим военные билеты с помощью Самигуллина, грозят реальные тюремные сроки — в отношении Михаила Воробьева из СКА, Владислава Лукина из «Адмирала», а также Анвара Сулейманова возбуждены уголовные дела. В отношении Капризова таких мер не принято, тем не менее его планы после этих новостей и дела Федотова поменялись.

Капризов вылетел в США, вот только до Миннеаполиса он так и не добрался. Как сообщает The Athletic, 25-летнему нападающему дважды отказали во въезде в США, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию. Сообщается, что Капризов сначала пытался вернуться в Северную Америку через Дубай, но получил отказ, так как у него нет рабочей визы. Затем он попытался вылететь в США через остров в Карибском море, но ему вновь было отказано.

Кирилл Капризов. Отец Капризова отреагировал на информацию о проблемах с въездом Кирилла в США

«Это страшно. Это страшно для всех нас. Страшная ситуация в нашем мире. Видеть, что происходит с таким близким для нас человеком, как Кирилл... да, это страшная ситуация. И мы надеемся, что все разрешится правильно», — заявил главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

Кирилл Капризов. Тренер «Миннесоты» — о проблемах Капризова: «Это страшная ситуация. Надеемся, что все разрешится правильно»

В ситуации со въездом в США можно винить исключительно представителей хоккеиста, в том числе агента Пола Теофаноса. Документы Капризова на рабочую визу не были поданы вовремя. Возможно, сыграл роль тот факт, что в прошлом сезоне Кирилл играл без нее — НХЛ предоставила такую возможность из-за пандемии коронавируса. Сейчас же игроку пришлось подавать документы на срочную визу.

«Кирилл не может въехать в США? Ничего не буду говорить! Это все без меня», — заявил в разговоре с «СЭ» отец игрока Олег Капризов.

Кирилл Капризов
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