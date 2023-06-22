Журналист The Athletic Росси назвал причину, по которой российских хоккеистов не включают в Зал славы

Журналист The Athletic Роб Росси в своих соцсетях написал, что российских легендарных хоккеистов не включили в Зал славы Торонто из-за политических разногласий.

Журналист сказал, что источник в оргкомитете Зала славы сообщил ему в частном разговоре, что в ближайшее время не стоит ожидать введения россиян из-за политической обстановки. Источник также сообщил ему, что и без того высокая планка вхождения для российских хоккеистов еще выше, потому что сейчас «проще не вводить русских».