Дементьев: «Кузнецов — вольный художник, и не каждому тренеру это нравится»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

«Кузнецов — очень талантливый хоккеист, но он вольный художник, и не каждому тренеру это нравится. Те установки и задания, которые в Северной Америке даются на игру и обязательны к исполнению, не всегда приветствовались Евгением. В связи с этим могли возникать разногласия с тем или иным тренером. Но если придет человек, который даст ему волю творить, то Кузнецов может стать самым благодарным и надежным игроком команды», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Также он ответил на вопрос, поможет ли обмен из «Вашингтона» перезагрузить Кузнецову свою карьеру.

«Обмен — это стресс и неизвестно, как человек поведет себя при этом. Я думаю, что нужно найти взаимопонимание с тренером, самому Евгению собраться и показать свой лучший хоккей — и все наладится», — добавил специалист.

21 июня стало известно, что Кузнецов вошел в список игроков НХЛ, которые являются главными кандидатами на обмен. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В составе «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.