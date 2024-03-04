Ларионов: «Переживаем за Сергачева, потому что считаем его другом «Нефтехимика»
Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов отреагировал на травму воспитанника команды Михаила Сергачева, который выступает за «Тампу».
«Когда мы увидели кадры этого столкновения, не знали, чем это завершится. Мы видели, что его увезли на носилках. Очень переживаем за Михаила, потому что считаем его другом нашего клуба. Желаем ему скорейшего выздоровления и продолжаем наши совместно начатые коллаборации», — приводит слова Ларионова Metaratings.ru.
Сергачев получил повреждение в начале февраля 2024 года. Защитник перенес операцию по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. О сроках восстановления игрока клуб не сообщал.
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