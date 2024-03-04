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Сегодня, 16:21

Ларионов: «Переживаем за Сергачева, потому что считаем его другом «Нефтехимика»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов отреагировал на травму воспитанника команды Михаила Сергачева, который выступает за «Тампу».

«Когда мы увидели кадры этого столкновения, не знали, чем это завершится. Мы видели, что его увезли на носилках. Очень переживаем за Михаила, потому что считаем его другом нашего клуба. Желаем ему скорейшего выздоровления и продолжаем наши совместно начатые коллаборации», — приводит слова Ларионова Metaratings.ru.

Сергачев получил повреждение в начале февраля 2024 года. Защитник перенес операцию по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. О сроках восстановления игрока клуб не сообщал.

Источник: Metaratings.ru
Михаил Сергачев
ХК Нефтехимик
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Игорь Ларионов (хоккей)
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 61 40 21 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 62 32 30 71
4 Айлендерс 60 26 34 66
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Нью-Джерси 61 30 31 64
7 Питтсбург 59 27 32 62
8 Коламбус 60 20 40 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 61 41 20 86
2 Бостон 62 35 27 84
3 Торонто 60 35 25 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 61 23 38 56
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 60 39 21 83
2 Даллас 63 37 26 83
3 Колорадо 62 37 25 79
4 Нэшвилл 62 35 27 72
5 Сент-Луис 60 31 29 65
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 61 25 36 55
8 Чикаго 61 15 46 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 63 39 24 85
2 Эдмонтон 59 37 22 76
3 Вегас 61 33 28 73
4 Лос-Анджелес 60 31 29 72
5 Калгари 60 30 30 65
6 Сиэтл 60 26 34 63
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 60 15 45 36
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Миннесота – Сан-Хосе
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4.03 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 5
4.03 04:00
Анахайм – Ванкувер
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Эдмонтон – Питтсбург
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И Г
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