Источник: Ничушкин вернется в «Колорадо» до конца регулярного чемпионата НХЛ
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вернется в расположение команды до конца регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Адриан Дэйтер.
«Я не знаю точно, когда он вернется, но он вернется», — написал журналист. Кроме того, по словам Дэйтера, «Колорадо» не планирует крупных сделок на рынке обменов, поскольку «знают, что один из их лучших нападающих скоро вернется».
15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. 28-летний россиянин вступил в программу помощи игрокам НХЛ.
В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
|Каролина
|56
|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Вашингтон
|55
|26
|29
|60
|5
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|60
|6
|Айлендерс
|56
|23
|33
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|34
|24
|80
|2
|Флорида
|57
|37
|20
|78
|3
|Торонто
|56
|32
|24
|72
|4
|Детройт
|56
|30
|26
|66
|5
|Тампа-Бэй
|58
|30
|28
|65
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Монреаль
|57
|22
|35
|52
|8
|Оттава
|54
|24
|30
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|4
|Сент-Луис
|56
|30
|26
|62
|5
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|57
|27
|30
|60
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|59
|37
|22
|80
|2
|Вегас
|57
|32
|25
|70
|3
|Эдмонтон
|54
|33
|21
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Баффало
|1 : 2
|24.02
|04:30
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|24.02
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|2 : 4
|24.02
|20:00
|
Детройт – Сент-Луис
|- : -
|24.02
|22:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|24.02
|22:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|24.02
|23:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|95
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|87
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97