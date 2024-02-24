Источник: Ничушкин вернется в «Колорадо» до конца регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вернется в расположение команды до конца регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Адриан Дэйтер.

«Я не знаю точно, когда он вернется, но он вернется», — написал журналист. Кроме того, по словам Дэйтера, «Колорадо» не планирует крупных сделок на рынке обменов, поскольку «знают, что один из их лучших нападающих скоро вернется».

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. 28-летний россиянин вступил в программу помощи игрокам НХЛ.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.