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Сегодня, 08:57

Источник: Ничушкин вернется в «Колорадо» до конца регулярного чемпионата НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вернется в расположение команды до конца регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Адриан Дэйтер.

«Я не знаю точно, когда он вернется, но он вернется», — написал журналист. Кроме того, по словам Дэйтера, «Колорадо» не планирует крупных сделок на рынке обменов, поскольку «знают, что один из их лучших нападающих скоро вернется».

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. 28-летний россиянин вступил в программу помощи игрокам НХЛ.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 57 38 19 79
2 Каролина 56 34 22 73
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Вашингтон 55 26 29 60
5 Нью-Джерси 56 28 28 60
6 Айлендерс 56 23 33 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 34 24 80
2 Флорида 57 37 20 78
3 Торонто 56 32 24 72
4 Детройт 56 30 26 66
5 Тампа-Бэй 58 30 28 65
6 Баффало 57 26 31 56
7 Монреаль 57 22 35 52
8 Оттава 54 24 30 51
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 34 24 76
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 58 35 23 75
4 Сент-Луис 56 30 26 62
5 Нэшвилл 57 30 27 62
6 Миннесота 57 27 30 60
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 59 37 22 80
2 Вегас 57 32 25 70
3 Эдмонтон 54 33 21 68
4 Лос-Анджелес 55 28 27 66
5 Сиэтл 56 24 32 59
6 Калгари 57 27 30 59
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
Результаты / календарь
14.02
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28.02
29.02
24.02 03:00
Коламбус – Баффало
 1 : 2
24.02 04:30
Чикаго – Виннипег
 2 : 3 ОТ
24.02 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 2 : 4
24.02 20:00
Детройт – Сент-Луис
 - : -
24.02 22:00
Нью-Джерси – Монреаль
 - : -
24.02 22:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
24.02 23:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 95
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 58 93
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 87
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 57 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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