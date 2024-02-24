Макдэвид повторил свой личный рекорд в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил свой личный рекорд в НХЛ, установленный в прошлом сезоне.

27-летний канадец 24 февраля отдал две голевые передачи в матче против «Миннесоты» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра проходила в Эдмонтоне.

Макдэвид продлил результативную серию в домашних играх до 21 матча. Это повторение его личного рекорда, который нападающий установил в прошлом сезоне.

В текущем сезоне в активе Макдэвида 87 (21+66) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.