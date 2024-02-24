«Эдмонтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» на выезде победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Миннесота» поднялась на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками в 57 матчах.
«Эдмонтон» идет на шестой строчке с 68 очками в 54 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
|Каролина
|56
|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Вашингтон
|55
|26
|29
|60
|5
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|60
|6
|Айлендерс
|56
|23
|33
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|34
|24
|80
|2
|Флорида
|57
|37
|20
|78
|3
|Торонто
|56
|32
|24
|72
|4
|Детройт
|56
|30
|26
|66
|5
|Тампа-Бэй
|58
|30
|28
|65
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Монреаль
|57
|22
|35
|52
|8
|Оттава
|54
|24
|30
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|4
|Сент-Луис
|56
|30
|26
|62
|5
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|57
|27
|30
|60
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|59
|37
|22
|80
|2
|Вегас
|57
|32
|25
|70
|3
|Эдмонтон
|54
|33
|21
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
Результаты / календарь
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28.02
29.02
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Баффало
|1 : 2
|24.02
|04:30
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|24.02
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|2 : 4
|24.02
|20:00
|
Детройт – Сент-Луис
|- : -
|24.02
|22:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|24.02
|22:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|24.02
|23:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|95
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|87
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97
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