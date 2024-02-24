«Эдмонтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» на выезде победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» поднялась на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками в 57 матчах.

«Эдмонтон» идет на шестой строчке с 68 очками в 54 играх.