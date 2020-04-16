Жена Овечкина сварила борщ своему мужу. Он признался ей в любви

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео того, как готовит супругу борщ.

В ролике отмечено, что сам Овечкин оценил публикацию, поставив жене три сердечка-эмодзи и выделив название ее профиля в социальной сети.

Из Instagram Анастасии Шубской pic.twitter.com/VEMz195GqP — boomer (@boomer22262161) April 16, 2020

Овечкин и Шубская вместе с марта 2015 года, в августе 2016 года пара зарегистрировала брак. 18 августа 2018 года Шубская родила Овечкину сына Сергея, а в феврале 2020 года модель объявила о второй беременности.