Жена Овечкина показала, как их сын болеет за виртуальный «Вашингтон»

Телекомпания NBC Sports Washington в условиях пандемии коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. В очередном матче «Вашингтон» разгромил «Детройт» — 6:1. Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, показала, как их сын Сергей наблюдает за виртуальными хоккеистами.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.