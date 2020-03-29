Жена Овечкина показала, как их сын болеет за виртуальный «Вашингтон»
06:16
Телекомпания NBC Sports Washington в условиях пандемии коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. В очередном матче «Вашингтон» разгромил «Детройт» — 6:1. Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, показала, как их сын Сергей наблюдает за виртуальными хоккеистами.
March 29, 2020
March 29, 2020
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020