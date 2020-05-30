Жена Овечкина благодарна за «невероятное количество» поздравлений. У нее родился второй сын

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram. Ранее у нее родился второй сын. Родители назвали мальчика Ильей.

«Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за теплые слова! — написала Шубская в Instagram. — Их какое-то невероятное количество. И, конечно, в который раз, я хочу сказать спасибо нашей замечательной Марьяне, нашему уникальному, гениальному доктору! Я убеждена, что вы нам посланы Богом! Знаю, что и так говорю это при каждой встрече, но решила еще раз признаться вам в любви и здесь».

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.