Жена Ковальчука показала, как тренируется с мужем в условиях карантина

Николь Ковальчук, жена хоккеиста «Вашингтона» Ильи Ковальчука показала, как тренируется с супругом в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

В сторис своего Instagram Ковальчук опубликовала серию видео, в которых она вместе с мужем выполняет различные упражнения для поддержания физической формы.

Из Instagram Николь Ковальчук pic.twitter.com/RiLsM2FEf2 — boomer (@boomer22262161) April 11, 2020

Из Instagram Николь Ковальчук pic.twitter.com/6kbDDn7Wsg — boomer (@boomer22262161) April 11, 2020

Из Instagram Николь Ковальчук pic.twitter.com/NGMARItnpn — boomer (@boomer22262161) April 11, 2020

По данным Worldometers на утро 11 апреля, в мире зарегистрировано 1 700 416 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 102 760 летальных исходов, выздоровело 376 572 человека.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.