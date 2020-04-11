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Жена Ковальчука показала, как тренируется с мужем в условиях карантина

10:43
Николь Ковальчук. Фото Instagram Николь Ковальчук
Николь Ковальчук. Фото Instagram Николь Ковальчук
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Николь Ковальчук, жена хоккеиста «Вашингтона» Ильи Ковальчука показала, как тренируется с супругом в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

В сторис своего Instagram Ковальчук опубликовала серию видео, в которых она вместе с мужем выполняет различные упражнения для поддержания физической формы.

По данным Worldometers на утро 11 апреля, в мире зарегистрировано 1 700 416 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 102 760 летальных исходов, выздоровело 376 572 человека.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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