Зайцев в матче с «Калгари» забросил вторую шайбу в сезоне

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

32-летний россиянин забросил шайбу на 35-й минуте и сделал счет 3:2. Последний раз он отличался 5 ноября в матче с «Флоридой» (5:2).

На данный момент на счету Зайцева 6 (2+4) очков в 22 матчах сезона.