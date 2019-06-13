Зайцев может продолжить карьеру в "Эдмонтоне"

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев, попросивший канадский клуб об обмене, может продолжить карьеру в "Ванкувере". Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер. Кроме того, по его словам, Зайцевым интересуется "Эдмонтон".
Зайцев заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).
В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 27-летний защитник набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности "+2". Он также провел семь игр в плей-офф, в которых очков не набрал.
"Ванкувер" вместо "Торонто". Первый вариант для обмена Никиты Зайцева
Trade discussions will heat up in the days leading up to next weeks draft. Mentioned Vancouver’s interest in Nikita Zaitsev last week. Sounds like the Oilers have some interest as well.– Darren Dreger (@DarrenDreger) 13 июня 2019 г.