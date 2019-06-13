Зайцев может продолжить карьеру в "Эдмонтоне"

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев, попросивший канадский клуб об обмене, может продолжить карьеру в "Ванкувере". Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер. Кроме того, по его словам, Зайцевым интересуется "Эдмонтон".

Зайцев заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).

В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 27-летний защитник набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности "+2". Он также провел семь игр в плей-офф, в которых очков не набрал.

"Ванкувер" вместо "Торонто". Первый вариант для обмена Никиты Зайцева