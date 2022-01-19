«Флорида» без Бобровского проиграла «Калгари»

«Калгари» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Флэймз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский голкипер" Флориды" Сергей Бобровский провел всю встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Флорида» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Андерссон — 1 (бол., Годро, Ткачак), 4:36 — 1:0. Коулмэн — 7 (Манджапане, Баклунд), 11:36 — 2:0. Беннетт — 16 (Марчмент, Верхэге), 32:36 — 2:1. Монахэн — 5 (бол., Годро), 36:03 — 3:1. Ткачак — 17 (Линдхольм, Годро), 43:47 — 4:1. Монахэн — 6 (Годро, Ткачак), 46:43 — 5:1.

Вратари: Маркстрем — Найт.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 31 (10+14+7) — 29 (11+8+10).

Наши: Задоров (16.27/0/0) — -.

19 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.