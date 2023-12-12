Защитник «Вашингтона» об Овечкине: «В детстве ты играешь за него на приставке, а потом он тебе звонит»
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношении с капитаном команды Александром Овечкиным.
— Как бы охарактеризовали отношения с Овечкиным, который старше вас на 14 лет? Опекает, советует что-то?
— У меня со всеми очень хорошие отношения, с каждым можно спокойно разговаривать на любые темы. В мой первый год, когда мне только исполнилось 18 и меня только задрафтовали — было очень комфортно. Сразу почувствовал себя как дома — как и любой русский, который приезжает в «Вашингтон». Ни одного неудобного момента! Старшие ребята везде помогали, и ко всему привык быстро.
— Иван Барбашев рассказывал мне в свое время, что когда в «Сент-Луисе» впервые увидел Владимира Тарасенко, то разволновался так, что двух слов связать не мог. А когда вы Овечкина — то же самое?
— Конечно. В детстве ты играешь за него на приставке, а потом тебя драфтует «Вашингтон», и он тебе звонит прямо во время драфта... Трудно было поверить в реальность происходящего. Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет. «Не стесняйся, — сказал, — подходи, если есть любые вопросы, поможем». Сразу позвал на день рождения! Так что я влился в русский коллектив «Вашингтона» очень быстро.
— Он может порекомендовать вам какую-то книжку или программу в YouТube?
— Может. Вчера вот на ужине как раз про YouТube говорили — Кузя тоже порекомендовать что-то любит. Обычно разговариваем про какие-то интервью. Не только спортивные — на разные темы. По хоккею Саша тоже может что-то подсказать. Разносторонний человек.
«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|3
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|4
|Айлендерс
|26
|12
|14
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|24
|14
|10
|32
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|25
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|2
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|3
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|12.12
|03:00
|
Баффало – Аризона
|- : -
|12.12
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|- : -
|12.12
|04:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
|12.12
|05:30
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9