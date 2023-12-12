Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал о первом голе в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился эмоциями от первой шайбы в сезоне.

— Поздравляю с первым голом в НХЛ — в ворота «Баффало». В этом сезоне еще Егор Замула из «Филадельфии» забросил дебютную шайбу в лиге и сказал, что для него это — сбывшаяся мечта. Для вас тоже?

— Спасибо за поздравления. Конечно! Все люди, которые занимаются хоккеем, с детства мечтают играть и забивать в НХЛ. Сначала даже не понял, что забил — думал, кто-то подставил клюшку. Только когда показали повтор — понял, и стало очень радостно.

— Там шайба от чьей-то пятой точки срикошетила.

— Да, по-моему, от защитника Йокихарью. Но, как говорится, «гол говном не пахнет», ха-ха!

— Александр Овечкин отдельно поздравил?

— И он, и вся команда! Было больше поздравлений, чем на день рождения. И шайбу, и клюшку мне оставили, написали, что ей забил первый гол. На клюшке потом вся команда распишется. Шайбу сейчас оформят в специальную рамочку, потом домой ее заберу.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером.