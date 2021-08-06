Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник Тимминс подписал контракт с «Аризоной» на два года

21:55
Теги:

Защитник Конор Тимминс подписал контракт с «Аризоной». Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Хоккеист будет получать по 850 тысяч долларов за сезон.

Ранее «Аризона» и «Колорадо» совершили обмен. В «Эвеланш» перешел вратарь Дарси Кюмпер.

Взамен «Койоты» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ-2022, условный драфт-пик третьего раунда в 2024 году и защитника Конора Тимминса.

В активе Тимминса 7 передач в 31 игре минувшего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+6». В плей-офф он провел 10 матчей, не набрав очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Источник сообщил, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в случае перехода Месси
Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады
Аверины! Ромашина! Садулаев! Финал в волейболе! Огненная суббота в Токио
Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 6 августа
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд