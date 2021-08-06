Защитник Тимминс подписал контракт с «Аризоной» на два года

Защитник Конор Тимминс подписал контракт с «Аризоной». Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Хоккеист будет получать по 850 тысяч долларов за сезон.

Ранее «Аризона» и «Колорадо» совершили обмен. В «Эвеланш» перешел вратарь Дарси Кюмпер.

Взамен «Койоты» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ-2022, условный драфт-пик третьего раунда в 2024 году и защитника Конора Тимминса.

В активе Тимминса 7 передач в 31 игре минувшего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+6». В плей-офф он провел 10 матчей, не набрав очков.