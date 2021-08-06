Защитник Тимминс подписал контракт с «Аризоной» на два года
21:55
Защитник Конор Тимминс подписал контракт с «Аризоной». Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Хоккеист будет получать по 850 тысяч долларов за сезон.
Ранее «Аризона» и «Колорадо» совершили обмен. В «Эвеланш» перешел вратарь Дарси Кюмпер.
Взамен «Койоты» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ-2022, условный драфт-пик третьего раунда в 2024 году и защитника Конора Тимминса.
В активе Тимминса 7 передач в 31 игре минувшего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+6». В плей-офф он провел 10 матчей, не набрав очков.
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