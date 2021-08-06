Защитник Клэйг продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года
20:13
Защитник Кэйл Клэйг продлил контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение рассчитано на два года, информирует сайт клуба.
23-летний канадец будет получать 761 тысячу долларов за сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате он сделал 6 голевых передач в 18 матчах.
Читайте также
Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю