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Защитник Клэйг продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года

20:13
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Защитник Кэйл Клэйг продлил контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение рассчитано на два года, информирует сайт клуба.

23-летний канадец будет получать 761 тысячу долларов за сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате он сделал 6 голевых передач в 18 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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