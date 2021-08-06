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Дарнелл Нерс заключил 8-летний контракт с «Эдмонтоном»

22:09
Дарнелл Нерс. Фото Getty Images
Дарнелл Нерс. Фото Getty Images
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Защитник Дарнелл Нерс официально подписал новый контракт с «Эдмонтоном». Соглашение рассчитано на 8 лет, информирует сайт клуба.

По информации журналиста Давида Паньотты, за это время 26-летний канадец заработает 74 миллиона долларов. Кэпхит — 9,25 миллиона.

По текущему соглашению у Нерса остался год, сейчас канадец зарабатывает 5,6 млн долларов за сезон.

Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».

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Иван Шитик все материалы автора

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