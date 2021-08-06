Дарнелл Нерс заключил 8-летний контракт с «Эдмонтоном»
22:09
Защитник Дарнелл Нерс официально подписал новый контракт с «Эдмонтоном». Соглашение рассчитано на 8 лет, информирует сайт клуба.
По информации журналиста Давида Паньотты, за это время 26-летний канадец заработает 74 миллиона долларов. Кэпхит — 9,25 миллиона.
По текущему соглашению у Нерса остался год, сейчас канадец зарабатывает 5,6 млн долларов за сезон.
Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».
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