Дарнелл Нерс заключил 8-летний контракт с «Эдмонтоном»

Защитник Дарнелл Нерс официально подписал новый контракт с «Эдмонтоном». Соглашение рассчитано на 8 лет, информирует сайт клуба.

Doc is in! ??



The #Oilers have signed Darnell Nurse to an eight-year contract extension.#LetsGoOilers — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) August 6, 2021

По информации журналиста Давида Паньотты, за это время 26-летний канадец заработает 74 миллиона долларов. Кэпхит — 9,25 миллиона.

По текущему соглашению у Нерса остался год, сейчас канадец зарабатывает 5,6 млн долларов за сезон.

Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».