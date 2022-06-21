Хедман о травме Кучерова: «Это грязная игра»

Защитник «Тампы» Хедман назвал грязным прием, после которого Кучеров получил травму в игре с «Колорадо»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал травму своего одноклубника Никиты Кучерова в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2).

Россиянин получил повреждение после того, как в него сзади врезался хоккеист «Эвеланш» Дэвон Тэйвз.

«Мы проиграли два первых матча и понимали, как важна сегодняшняя игра. Это был не матч на вылет, но близко к этому. Надо было сделать шаг вперед. Травма Кучерова? Это грязная игра. Посмотрим, последует ли за это какое-то наказание. Наверное, ничего не будет», — приводит журналист Джо Смит слова Хедмана.

«Тампа» отыграла отставание в серии против «Колорадо» — 1-2. Четвертый матч состоится 23 июня, начало — в 03.00 (мск).