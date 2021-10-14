Защитник «Тампы» Богосян выбыл на несколько недель из-за травмы

Защитник «Тампы-Бэй» Зак Богосян получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:6), сообщает в Twitter журналист Брайан Бернс.

Игрок выбыл на 4-6 недель из-за повреждения нижней части тела. Клуб уже вызвал из фарма защитника Андрея Шустра.

Напомним, Богосян вернулся в состав «Лайтнинг» летом 2021 года. Ранее хоккеист выступал за «Торонто», в которое перешел как раз из «Тампы».