Защитник «Тампы» Богосян выбыл на несколько недель из-за травмы
18:08
Защитник «Тампы-Бэй» Зак Богосян получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:6), сообщает в Twitter журналист Брайан Бернс.
Игрок выбыл на 4-6 недель из-за повреждения нижней части тела. Клуб уже вызвал из фарма защитника Андрея Шустра.
Напомним, Богосян вернулся в состав «Лайтнинг» летом 2021 года. Ранее хоккеист выступал за «Торонто», в которое перешел как раз из «Тампы».
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