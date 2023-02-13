Эрик Карлссон признан первой звездой дня в НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон признан первой звездой дня в НХЛ. Он отличился голом и двумя результативными передачами в матче против «Вашингтона» (4:1) в регулярном чемпионате лиги.

Второй звездой дня стал форвард «Сиэтла» Джейден Шварц — автор дубля в ворота «Филадельфии» (4:3).

Третьей звездой дня признали защитника «Монреаля» Джордана Харриса после дубля в игре против «Эдмонтона» (6:2).