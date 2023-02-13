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Сегодня, 04:51

Лавиолетт о поражении от «Сан-Хосе»: «Вашингтон» не был достаточно хорош, чтобы выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4).

«Они были лучше нас во многих областях. Мы старались набрать обороты, но мы просто не были достаточно хороши, чтобы выиграть», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» остался на седьмой строчке на «Востоке» с 62 очками. «Сан-Хосе» набрал 45 очков и находится на 13-м месте в Западной конференции.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Питер Лавиолетт
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