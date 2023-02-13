Лавиолетт о поражении от «Сан-Хосе»: «Вашингтон» не был достаточно хорош, чтобы выиграть»
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4).
«Они были лучше нас во многих областях. Мы старались набрать обороты, но мы просто не были достаточно хороши, чтобы выиграть», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» остался на седьмой строчке на «Востоке» с 62 очками. «Сан-Хосе» набрал 45 очков и находится на 13-м месте в Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
|14.02
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|14.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|- : -
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|14.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|14.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
Новости