Лавиолетт о поражении от «Сан-Хосе»: «Вашингтон» не был достаточно хорош, чтобы выиграть»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4).

«Они были лучше нас во многих областях. Мы старались набрать обороты, но мы просто не были достаточно хороши, чтобы выиграть», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» остался на седьмой строчке на «Востоке» с 62 очками. «Сан-Хосе» набрал 45 очков и находится на 13-м месте в Западной конференции.