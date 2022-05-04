Защитник «Нью-Джерси» Охотюк рассказал, как над ним пошутил форвард «Каролины» Свечников

Защитник системы «Нью-Джерси» Никита Охотюк в интервью «СЭ» рассказал, как нападающий «Каролины» Андрей Свечников пошутил над ним перед матчем.

— Какой из первых матчей за «Девилз» вам запомнился больше всего?

— Я получал удовольствие от каждой игры, но самый незабываемый, конечно, первый. Это дебют — его никогда не забудешь. Да и еще забил в первой же игре.

— Была ли мотивация сыграть против конкретных форвардов из «Баффало», «Каролины», «Детройта»? К примеру, против Андрея Свечникова.

— Мне было приятно выходить на лед против игроков, которых ты знаешь. С Андреем Свечниковым мы вместе тренировались летом, играли в сборной. Перед МХЛ мы играли против друг друга по одному году. Прикольно выходить против русского игрока. Вроде летом готовился вместе с ним, а сейчас играешь против него. Незабываемые моменты.

— Во время матча перебросились парой фраз?

— Да. Когда мы играли с «Каролиной», я давал интервью на раскатке, и Андрей Свечников мог кинуть мне шайбу в коньки. Во время матча мы переглядывались, улыбались друг другу.

— За «Харрикейнз» в том матче дебютировал Петр Кочетков. Вы с ним знакомы?

— Мы играли вместе пару раз, когда меня вызывали в сборную 1999 года. Петр хорошо сыграл в том матче, тем более это был его дебют. Вратарям еще сложнее, чем защитникам или нападающим. За ними никого нет. Если вратарь совершит ошибку, то никто не поможет исправить ее. На них большая ответственность, нужны стальные нервы. Петр сыграл уверенно, выиграл три матча подряд. Это очень хороший результат.

Полностью интервью с Никитой Охотюком можно прочитать здесь.