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Сегодня, 13:00

Защитник «Нью-Джерси» Охотюк рассказал, как над ним пошутил форвард «Каролины» Свечников

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник системы «Нью-Джерси» Никита Охотюк в интервью «СЭ» рассказал, как нападающий «Каролины» Андрей Свечников пошутил над ним перед матчем.

— Какой из первых матчей за «Девилз» вам запомнился больше всего?

— Я получал удовольствие от каждой игры, но самый незабываемый, конечно, первый. Это дебют — его никогда не забудешь. Да и еще забил в первой же игре.

— Была ли мотивация сыграть против конкретных форвардов из «Баффало», «Каролины», «Детройта»? К примеру, против Андрея Свечникова.

— Мне было приятно выходить на лед против игроков, которых ты знаешь. С Андреем Свечниковым мы вместе тренировались летом, играли в сборной. Перед МХЛ мы играли против друг друга по одному году. Прикольно выходить против русского игрока. Вроде летом готовился вместе с ним, а сейчас играешь против него. Незабываемые моменты.

— Во время матча перебросились парой фраз?

— Да. Когда мы играли с «Каролиной», я давал интервью на раскатке, и Андрей Свечников мог кинуть мне шайбу в коньки. Во время матча мы переглядывались, улыбались друг другу.

— За «Харрикейнз» в том матче дебютировал Петр Кочетков. Вы с ним знакомы?

— Мы играли вместе пару раз, когда меня вызывали в сборную 1999 года. Петр хорошо сыграл в том матче, тем более это был его дебют. Вратарям еще сложнее, чем защитникам или нападающим. За ними никого нет. Если вратарь совершит ошибку, то никто не поможет исправить ее. На них большая ответственность, нужны стальные нервы. Петр сыграл уверенно, выиграл три матча подряд. Это очень хороший результат.

Полностью интервью с Никитой Охотюком можно прочитать здесь.

Андрей Свечников
Никита Охотюк
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
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2. Флорида - Вашингтон
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4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
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Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
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0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
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0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
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3 - 4
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3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
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0 - 0
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Каролина - Бостон
1 - 0
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Нэйтан Маккиннон

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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И Г
Дэвид Перрон

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Сент-Луис

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Мэтт Дюшен

Мэтт Дюшен

Нэшвилл

 1 2
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 1 2
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

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