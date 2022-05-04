Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк в интервью «СЭ» рассказал о дебютном матче в НХЛ.

— Давайте поговорим о первом матче. За сколько смен вы поняли, что такое уровень НХЛ? Что сразу бросилось вам в глаза?

— Очень четкий хоккей. Ты знаешь, где находятся все твои игроки. Скорости высокие, передачи точные. Каждый играет на своих местах по позициям. Не зря говорят, что НХЛ — лучшая лига мира и в ней играют лучшие хоккеисты.

— Могли ли представить, что сможете забить в первом же матче за «Девилз»? Вряд ли защитник-дебютант думает о шайбах в первом матче.

— Честно, я представлял это в голове. Вот было бы круто, если бы я забил в первой игре. Перед матчем я сказал невесте: «Я сегодня забью». Так и получилось.

— Как настраивались на дебютный матч в НХЛ?

— Ничего особо не менял, готовился, как к обычной игре. У каждого игрока есть свой ритуал. Пытался отпустить лишние мысли, не думал об этом. Волнение, конечно, было, но перед матчем сказал себе: выходи, играй и получай удовольствие.

— С чем были связаны лишние мысли? Волнение?

— Не сказал бы, что я сильно переживал. Знаете, у каждого дебютирующего в НХЛ игрока бывает такое приятное переживание.

Полностью интервью с Никитой Охотюком можно прочитать здесь.