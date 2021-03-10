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Защитник «Нэшвилла» может получить дисквалификацию за грубый силовой прием

17:23
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Защитник «Нэшвилла» Данте Фаббро может получить дисквалификацию за грубый соловой прием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:3). Он ударил локтем в голову нападающего соперников Брока Макгинна.

Дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит этот эпизод и вынесет свое решение.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел 26 матчей и набрал 9 (2+7) очков.

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