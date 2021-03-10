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Голкипер «Аризоны» Кемпер выбыл на неопределенный срок из-за травмы

15:55
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Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер выбыл на неопределенный срок, информирует официальный сайт НХЛ.

Вратарь получил травму «нижней части тела» 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (3:2).

Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет сообщил, что в клубе надеются, что в ближайшие дни наступит ясность относительно сроков восстановления голкипера.

В нынешнем сезоне Кемпер провел 18 матчей, одержав семь побед. В среднем он отражает 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,41.

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