Голкипер «Аризоны» Кемпер выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер выбыл на неопределенный срок, информирует официальный сайт НХЛ.

Вратарь получил травму «нижней части тела» 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (3:2).

Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет сообщил, что в клубе надеются, что в ближайшие дни наступит ясность относительно сроков восстановления голкипера.

В нынешнем сезоне Кемпер провел 18 матчей, одержав семь побед. В среднем он отражает 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,41.