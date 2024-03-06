Тренер фарм-клуба «Вашингтона» рассказал, как Кузнецов развеселил всех на тренировке
Главный тренер фарм-клуба «Вашингтона» «Херши» Тодд Нельсон оценил первую тренировку российского нападающего Евгения Кузнецова в составе команды.
«Очевидно, что он очень талантливый игрок. Он не катался на коньках 50 дней и на тренировке был одним из самых ловких парней на площадке, что просто невероятно. Многие наши молодые ребята равняются на него. Все очень рады его приезду. Он невероятно талантливый.
Кузнецов появился утром ярко и рано, и в раздевалке все смеялись. Он зашел в кабинет помощников тренера и сказал: «Эй, ребята, вы рады меня видеть?» В нем есть такая харизма, все засмеялись», – приводит слова Нельсона Russian Machine Never Breaks.
5 марта Кузнецов провел первую тренировку с командой «Херши Беарз» из АХЛ.
Ранее «Вашингтон» выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов. Никто не забрал Кузнецова с драфта, поэтому «Кэпиталз» отправили его в свой фарм-клуб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|61
|35
|26
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|63
|38
|25
|81
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|6.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|6.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 5
|6.03
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 2
|6.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|6.03
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|6.03
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 4
|6.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|2 : 5
|6.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|6 : 7 ОТ
|6.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|63
|105
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97