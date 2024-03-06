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Сегодня, 14:38

Тренер фарм-клуба «Вашингтона» рассказал, как Кузнецов развеселил всех на тренировке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер фарм-клуба «Вашингтона» «Херши» Тодд Нельсон оценил первую тренировку российского нападающего Евгения Кузнецова в составе команды.

«Очевидно, что он очень талантливый игрок. Он не катался на коньках 50 дней и на тренировке был одним из самых ловких парней на площадке, что просто невероятно. Многие наши молодые ребята равняются на него. Все очень рады его приезду. Он невероятно талантливый.

Кузнецов появился утром ярко и рано, и в раздевалке все смеялись. Он зашел в кабинет помощников тренера и сказал: «Эй, ребята, вы рады меня видеть?» В нем есть такая харизма, все засмеялись», – приводит слова Нельсона Russian Machine Never Breaks.

5 марта Кузнецов провел первую тренировку с командой «Херши Беарз» из АХЛ.

Ранее «Вашингтон» выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов. Никто не забрал Кузнецова с драфта, поэтому «Кэпиталз» отправили его в свой фарм-клуб.

 
Евгений Кузнецов. Кузнецов и «Вашингтон» – конец истории? Россиянина выставили на драфт отказов

 

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Крикунов не исключил, что Кузнецов может продолжить карьеру в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 61 35 26 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 63 38 25 81
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
Результаты / календарь
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
6.03 03:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
6.03 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 3 : 5
6.03 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 4 : 2
6.03 03:30
Бостон – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
6.03 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 3 : 4 ОТ
6.03 04:00
Виннипег – Сиэтл
 3 : 4
6.03 05:00
Аризона – Чикаго
 2 : 5
6.03 06:30
Сан-Хосе – Даллас
 6 : 7 ОТ
6.03 06:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 1 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 63 105
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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