Тренер фарм-клуба «Вашингтона» рассказал, как Кузнецов развеселил всех на тренировке

Главный тренер фарм-клуба «Вашингтона» «Херши» Тодд Нельсон оценил первую тренировку российского нападающего Евгения Кузнецова в составе команды.

«Очевидно, что он очень талантливый игрок. Он не катался на коньках 50 дней и на тренировке был одним из самых ловких парней на площадке, что просто невероятно. Многие наши молодые ребята равняются на него. Все очень рады его приезду. Он невероятно талантливый.

Кузнецов появился утром ярко и рано, и в раздевалке все смеялись. Он зашел в кабинет помощников тренера и сказал: «Эй, ребята, вы рады меня видеть?» В нем есть такая харизма, все засмеялись», – приводит слова Нельсона Russian Machine Never Breaks.

5 марта Кузнецов провел первую тренировку с командой «Херши Беарз» из АХЛ.

Ранее «Вашингтон» выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов. Никто не забрал Кузнецова с драфта, поэтому «Кэпиталз» отправили его в свой фарм-клуб.