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Сегодня, 09:45

Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал, как играть против Макдэвида

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился нюансами игры против одного из лучших игроков мира — нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

 — Каково играть целую серию плей-офф против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля? Да еще ее чуть не выиграть?

— Да, мы не выиграли. Но, во-первых, интересно — растешь как игрок. В плей-офф все равно чуть другой хоккей, больше внимания к каждой детали, к изучению соперника. Узнал о Макдэвиде и Драйзайтле и о том, как против них стараться играть, больше, чем знал до этой серии. Что против них будет эффективнее в обороне.

 — И что может сработать против Макдэвида?

 — Надо понимать, как он тебя может обыграть. Он очень быстро меняет направление движения. Может резко остановиться и уйти в другую сторону. Если ты не можешь достать и выбить у него шайбу, то не должен приближаться к нему вплотную. Ты не должен оказаться на таком расстоянии от него, когда не успеешь с полного стопа уйти в обратную сторону. Если ты подходишь к нему на такую дистанцию — скорее всего, Коннор это почувствует, сделает резкий вираж и от тебя просто уедет. А если ты начнешь его толкать в спину, он только этим воспользуется, поставив корпус и еще скорость наберет. Ты должен понимать, как грамотно выбрать позицию, чтобы он не смог от тебя так легко уйти.

 — Были моменты в той серии, от которых вы получили удовольствие: «Да, я сделал его!»?

 — Уже не помню. Один раз выбил шайбу, когда со мной выходили два в один, после чего мы забили им гол. По-моему, у Драйзайтля, но на сто процентов не уверен. Подумал — вот так надо делать всегда. Но всегда не бывает.

В сезоне-2023/24 Гавриков набрал 12 (3+9) очков в 37 матчах за «Лос-Анджелес».

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Владислав Гавриков
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
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«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Тампа-Бэй 45 23 22 51
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
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19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Флорида – Миннесота
 4 : 6
20.01 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 1 : 4
20.01 03:00
Каролина – Детройт
 4 : 2
20.01 04:30
Чикаго – Айлендерс
4 : 3 ОТ
20.01 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 21:00
Филадельфия – Колорадо
 - : -
20.01 23:00
Оттава – Виннипег
 - : -
20.01 23:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 75
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 64
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 29
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 6 1.69

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