Малкин может получить дисциплинарное взыскание по итогам матча с «Нэшвиллом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вызван на заседание департамента по безопасности игроков НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

11 апреля 35-летний россиянин в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) ударил клюшкой в лицо защитника Марка Боровецки. На кадрах видео видно, что у Боровецки пошла кровь изо рта. Малкин получил четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.

Слушание по делу Малкина состоится в ночь на вторник. Россиянину грозит дисциплинарное взыскание.