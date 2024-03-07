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Сегодня, 07:40

Защитник «Колорадо» Макар оформил первый хет-трик в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Колорадо» Кайл Макар отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

25-летний канадец забил на 6-й, 37-й и 40-й минутах, оформив первый хет-трик в НХЛ.

На данный момент на счету Макара 70 (17+53) очков в 59 матчах сезона.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Кэйл Макар
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2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 62 36 26 80
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 63 29 34 63
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 63 38 25 81
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 61 22 39 47
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7.03 03:00
Торонто – Баффало
 2 : 1 ОТ
7.03 05:30
Колорадо – Детройт
 - : -
7.03 06:00
Анахайм – Оттава
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