Защитник «Колорадо» Макар оформил первый хет-трик в НХЛ

Защитник «Колорадо» Кайл Макар отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

25-летний канадец забил на 6-й, 37-й и 40-й минутах, оформив первый хет-трик в НХЛ.

На данный момент на счету Макара 70 (17+53) очков в 59 матчах сезона.