Мироманов в рамках обмена Ханифина перешел в «Калгари»

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов в рамках обмена продолжит карьеру в «Калгари», сообщается на официальном сайте клуба.

«Флэймз» получат 26-летнего россиянина, условный выбор в первом раунде драфта-2025 и условный выбор в третьем раунде. Взамен в «Голден Найтс» отправится защитник Ноа Ханифин.

Если «Вегас» выйдет во второй раунд плей-офф, «Голден Найтс» вместо условного выбора в третьем раунде драфта-2025 отдаст выбор во втором раунде драфта-2024.

В текущем сезоне Мироманов провел 4 матча в НХЛ и не набрал очков. В 5 играх АХЛ на его счету 6 (1+5) очков. На счету Ханифина 35 (11+24) очка в 61 матче.