Фазель — о победе «Колорадо»: «Такая развязка — это что-то невероятное! Я в восторге!»

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1, 4-2 в серии).

«Это был очень красивый финал! — сказал Фазель «СЭ». — Серия была просто прекрасная! Качество хоккея на высшем уровне. С одной стороны, «Колорадо» — это молодая команда, которая очень голодна до побед. Они выходят на финальную серию против «Тампы», у которой две победы подряд в Кубке Стэнли. Это дает дополнительную мотивацию. Я обожаю подобные игры. Это невероятно быстрые и динамичные матчи. С другой стороны, такая развязка — это что-то невероятное. Я в восторге!»

Счет в серии — 4-2 в пользу «Колорадо», который стал обладателем Кубка Стэнли-2022. «Эвеланш» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.