Голкипер «Монреаля» Прайс пока не планирует завершать карьеру

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«На данный момент моя цель — избавиться от болей в колене», — приводит слова голкипера журналист Эрик Энджелс.

Ранее стало известно, что 35-летний Прайс может пропустить весь предстоящий сезон из-за травмы.

В прошедшем регулярном чемпионате Прайс провел только 5 матчей, в которых одержал одну победу, пропуская в среднем 3,63 шайбы и отражая 87,8 процента бросков.

Летом 2021 года Прайс прошел курс лечения от наркозависимости.