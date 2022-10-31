Защитник «Анахайма» Драйсдейл выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы плеча

Защитник «Анахайма» Джейми Драйсдейл получил серьезную травму плеча. На восстановление ему потребуется 4-6 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

В этом регулярном чемпионате Джейми Драйсдейл успел провести 8 матчей, в которых не отметился результативными баллами.

Защитник был выбран «Дакс» на драфте 2020 года под общим 6-м номером.